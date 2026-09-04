Pilny alert sanepidu w Grodzisku. W wodzie wykryto bakterie, mieszkańcy muszą uważać

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-04 12:13

Mieszkańcy Grodziska (powiat leszczyński) korzystający z wody ze strefy zaopatrzenia GRODZISKO muszą pilnie uważać. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie poinformował, że w kranach wykryto bakterie z grupy coli.

Kran
Autor: Tomek Szymlet

Skażenie potwierdziły ostatnie badania laboratoryjne. Choć wykryto minimalną ilość bakterii (1 jtk w 100 ml, przy normie wynoszącej 0), inspektorat sanitarny w Lesznie nie ryzykował i od razu wprowadził surowe zasady bezpieczeństwa.

Tylko po przegotowaniu

Woda z kranu w obecnym stanie nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Zanim zrobisz herbatę, ugotujesz obiad czy nawet umyjesz zęby, musisz ją najpierw przegotować. Sanepid zaleca, aby woda wrzała przez minimum 2 minuty. Co bardzo ważne, po ugotowaniu musi ostygnąć naturalnie – nie wolno jej gwałtownie schładzać.

Zasada ta dotyczy również przygotowywania wszelkich posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, zmywania naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt. W nieprzegotowanej kranówce można natomiast bez obaw prać odzież, spłukiwać toalety, myć podłogi czy używać jej do codziennego mycia ciała.

Służby już pracują nad przywróceniem odpowiedniej jakości wody. Restrykcje obowiązują do momentu wydania kolejnego oficjalnego komunikatu przez sanepid.

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