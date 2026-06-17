Przedstawiona radnym wizja to dopiero początek drogi, ale już teraz wyznacza ambitny kierunek rozwoju dla tej kluczowej części Rawicza. Urzędnicy i projektanci chcą, aby nowe targowisko łączyło tradycyjny handel z funkcjami społecznymi.

Nowoczesny handel i strefa gastro. Co zakłada projekt?

Koncepcja zakłada kompleksową przebudowę całego rynku i dostosowanie go do współczesnych standardów. Kluczowym elementem ma być poprawa komfortu zarówno kupujących, jak i lokalnych sprzedawców. Wstępne założenia architektoniczne robią wrażenie i obejmują infrastrukturę, której w tym miejscu do tej pory brakowało.

Na zrewitalizowanym terenie o powierzchni ponad 1,6 ha zaplanowano:

Nowoczesne zadaszenie dla niemal 100 stałych stanowisk handlowych,

Około 200 otwartych miejsc targowych na głównym placu,

Nowy budynek gastronomiczny wraz z pełnym zapleczem technicznym i ogólnodostępnymi toaletami,

Budynek wielofunkcyjny przeznaczony na szeroko pojętą działalność usługową oraz rekreacyjną,

Komfortową strefę parkingową mieszczącą ponad 100 samochodów.

Co ważne dla estetyki miasta, nowa architektura ma harmonijnie współgrać z pobliskimi terenami zielonymi, tworząc płynne przejście w kierunku reprezentacyjnych Plant Jana Pawła II.

Rynek w Rawiczu jako centrum kultury i imprez plenerowych

Największą rewolucją ma być jednak zmiana charakteru tego miejsca poza dniami targowymi. Do tej pory plac po godzinach handlu świecił pustkami. Po przebudowie przestrzeń ma zostać przystosowana do organizacji wydarzeń kulturalnych, koncertów oraz masowych imprez plenerowych.

Modernizacja targowiska ma stać się jednym z filarów rewitalizacji serca Rawicza. Władze miasta podkreślają jednak, że obecne plany to baza do szerokiej dyskusji, a nie ostateczny projekt wykonawczy.

– Przedstawione rozwiązania mają charakter koncepcyjny i stanowią punkt wyjścia do dalszych dyskusji nad przyszłym kształtem targowiska. Kolejne etapy prac będą obejmowały dopracowanie funkcji obiektu, ocenę możliwości realizacyjnych oraz poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania inwestycji – zaznacza burmistrz Gminy Rawicz, Grzegorz Kubik.

Prace nad ostatecznym projektem będą kontynuowane w najbliższych miesiącach.

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