Pudełko informacji dla ratowników

Pudełko Życia funkcjonowało w Lesznie wiele lat temu. Leszczyńska Rada Seniorów postanowiła do niego wrócić.

- Starzejemy się, przybyło wiele seniorów – tłumaczy Teresa Rękosiewicz, przewodnicząca rady, współautorka pomysłu powrotu Pudełek.

Pudełko Życia to niewielkie przezroczyste, plastikowe opakowanie ze schowaną w środku kartką. I to ta kartka jest w nim najważniejsza. Powinna zawierać, wypełnione najlepiej drukowanymi literami, najważniejsze informacje o jej posiadaczu.

- Imię i nazwisko, PESEL, najistotniejsze choroby przewlekłe, przyjmowane leki, alergie – przede wszystkim na leki – wymienia Marcin Gbiorczyk, ratownik medyczny. – To, co jest istotne – datę wypełnienia karty. Dane powinniśmy aktualizować co 6 miesięcy.

Do zestawu dołączona jest też specjalna naklejka i magnes, które przyczepione w widocznym miejscu mają ułatwić służbom znalezienie Pudełka Życia z informacjami o danej osobie. Ratownik medyczny sugeruje, żeby Pudełko Życia przechowywać w lodówce – sprzęcie znajdującym się w każdym domu.

Autorzy projektu przygotowali tysiąc Pudełek Życia.

- Jeśli wyczerpiemy ten nakład to na pewno będziemy zlecać kolejne. Na kwestiach zdrowotnych nie będziemy na pewno oszczędzać – deklaruje Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.

Informacji, gdzie i jak można otrzymać Pudełko Życia udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Leszna.

Pudełko Życia to kolejny program dedykowany seniorom z Leszna. Są wśród nich m.in. Taksówka dla Seniora, Złota Rączka i Opaska Życia.

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