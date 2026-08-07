"Klienci" drogerii

Policjanci zajęli się sprawą po otrzymanym zgłoszeniu kradzieży w drogerii w Borku Wielkopolskim. Ze sklepu zniknęło sześć flakonów perfum o łącznej wartości blisko 1500 złotych.

Gostyńscy kryminalni wytypowali, a następnie zatrzymali 19-latkę. Ustalili, że nie działała sama. Zarzuty postawiono także jej dwojgu wspólnikom - 18-letniej kobiecie i 21-letniemu mężczyźnie.

- Funkcjonariusze ustalili, że podejrzana 19-latka nie działała wyłącznie na terenie powiatu gostyńskiego. Zgromadzony materiał wskazuje, że brała udział w podobnych kradzieżach również w Lesznie, gdzie w kilku sklepach wartość skradzionego mienia przekroczyła 3000 złotych. We Wschowie, gdzie straty oszacowano na ponad 1500 złotych oraz w Krotoszynie, gdzie jedna z kradzieży spowodowała straty sięgające blisko 1200 złotych - wymienia Monika Curyk, oficer prasowy komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Według dotychczasowych ustaleń, łączna wartość skradzionego przez podejrzaną trójkę mienia przekroczyła 7,5 tys. złotych. A na tym nie koniec. Już wiadomo, że 19-latka była także w sklepach na terenie Krotoszyna i Rawicza. Policjanci pracują nad pełną listą jej przestępczej działalności. Kobieta podejrzana jest także w sprawach o posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Decyzją sądu, 19-latka aresztowana została na okres 3 miesięcy.

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