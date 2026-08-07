19-latka z Gostynia aresztowana za "lepkie ręce". Regularnie okradała drogerie

Joanna Haliasz
2026-08-07 11:07

Młoda kobieta podejrzana jest o serie kradzieży na terenie kilku miejscowości. Razem ze dwojgiem wspólników kradli głównie markowe perfumy i elektryczne szczoteczki do zębów. Cała trójka usłyszała zarzuty.

Policjant zatrzymujący młodą kobietę. O serii kradzieży w drogeriach przeczytasz na portalu Eska Leszno.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

"Klienci" drogerii

Policjanci zajęli się sprawą po otrzymanym zgłoszeniu kradzieży w drogerii w Borku Wielkopolskim. Ze sklepu zniknęło sześć flakonów perfum o łącznej wartości blisko 1500 złotych.

Gostyńscy kryminalni wytypowali, a następnie zatrzymali 19-latkę. Ustalili, że nie działała sama. Zarzuty postawiono także jej dwojgu wspólnikom - 18-letniej kobiecie i 21-letniemu mężczyźnie. 

- Funkcjonariusze ustalili, że podejrzana 19-latka nie działała wyłącznie na terenie powiatu gostyńskiego. Zgromadzony materiał wskazuje, że brała udział w podobnych kradzieżach również w Lesznie, gdzie w kilku sklepach wartość skradzionego mienia przekroczyła 3000 złotych. We Wschowie, gdzie straty oszacowano na ponad 1500 złotych oraz w Krotoszynie, gdzie jedna z kradzieży spowodowała straty sięgające blisko 1200 złotych - wymienia Monika Curyk, oficer prasowy komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Według dotychczasowych ustaleń, łączna wartość skradzionego przez podejrzaną trójkę mienia przekroczyła 7,5 tys. złotych. A na tym nie koniec. Już wiadomo, że 19-latka była także w sklepach na terenie Krotoszyna i Rawicza. Policjanci pracują nad pełną listą jej przestępczej działalności. Kobieta podejrzana jest także w sprawach o posiadanie znacznych ilości narkotyków. 

Decyzją sądu, 19-latka aresztowana została na okres 3 miesięcy. 

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