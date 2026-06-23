Kiedy nadejdzie apogeum?

Choć pierwsze sygnały ocieplenia są już odczuwalne, prawdziwe uderzenie „piekielnego żaru” przewidywane jest na ostatnie dni miesiąca. Meteorolodzy wskazują, że najgoręcej będzie między 25 a 30 czerwca, ze szczególnym nasileniem w okolicach 27–29 czerwca. W tym czasie w Wielkopolsce termometry w cieniu mogą regularnie wskazywać od 33 do 38 stopni Celsjusza. Lokalne prognozy numeryczne sugerują jednak, że w regionach zachodnich, w tym w okolicach Leszna, słupki rtęci mogą dobić do magicznej barier 40 stopni. Jeśli tak się stanie, zagrożony zostanie nie tylko rekord czerwca, ale i absolutny rekord temperatury w Polsce (40,2°C), który pozostaje niepobity od 105 lat.Sytuację pogarsza fakt, że upał nie odpuści nawet po zmroku. Czekają nas rzadkie w naszym klimacie noce tropikalne, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20–21 stopni, co znacząco utrudni regenerację organizmu po morderczym dniu.

Walka o zdrowie: Jak przetrwać w „szklarni”?

Przy tak ekstremalnych wartościach nasze ciało wystawione jest na ogromną próbę. Specjaliści podkreślają, że kluczem do przetrwania jest utrzymanie chłodu wewnątrz pomieszczeń. Warto zamykać i zasłaniać okna w ciągu dnia, zwłaszcza te od nasłonecznionej strony, a otwierać je dopiero w nocy, gdy powietrze nieco się ochłodzi. Pamiętajmy, że wentylatory elektryczne dają ulgę tylko do pewnego stopnia – gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 35°C, nie są one w stanie zapobiec chorobom wywołanym przez upał, jeśli nie będziemy dbać o nawodnienie.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych zasad:

Wybieraj naturalne tkaniny: Noś lekką, luźną odzież z bawełny lub lnu oraz zawsze pamiętaj o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych.

Noś lekką, luźną odzież z bawełny lub lnu oraz zawsze pamiętaj o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych. Pij inteligentnie: Regularnie uzupełniaj płyny, stawiając na wodę mineralną i unikając napojów słodzonych oraz alkoholu, które sprzyjają odwodnieniu.

Regularnie uzupełniaj płyny, stawiając na wodę mineralną i unikając napojów słodzonych oraz alkoholu, które sprzyjają odwodnieniu. Zadbaj o bliskich: Samotnie mieszkające osoby starsze oraz przewlekle chorzy powinni być odwiedzani przynajmniej raz dziennie, gdyż ich mechanizmy termoregulacji mogą zawodzić

Praca w ekstremalnych warunkach i bezpieczeństwo zwierząt

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek zadbać o swoje zespoły podczas takich upałów. Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 25°C, konieczne jest zapewnienie pracownikom stałego dostępu do nieodpłatnych napojów. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina również, że w sytuacjach wyjątkowo uciążliwych dopuszczalne jest skracanie czasu pracy lub wprowadzanie dodatkowych przerw, co nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia.

Nie możemy zapominać o naszych czworonogach, dla których upał powyżej 30 stopni to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Nigdy nie zostawiajmy zwierząt w zaparkowanym aucie – w zaledwie kwadrans temperatura wewnątrz może wzrosnąć do 60 stopni, zmieniając pojazd w śmiertelną pułapkę. Przed wyjściem na spacer wykonajmy „test 5 sekund”: jeśli nie jesteś w stanie utrzymać dłoni na asfalcie przez ten czas, oznacza to, że podłoże parzy i może dotkliwie uszkodzić łapy Twojego psa.

Meteorolodzy ostrzegają, że tak potężnym falom gorąca mogą towarzyszyć gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem do 80 km/h, dlatego należy na bieżąco monitorować alerty IMGW.

Ochłody będzie można szukać nad wodą. Na przykład nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej.

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