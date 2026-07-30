Pierwszy Węgier w GI Malepszy Futsal Leszno

Z Węgier do Polski

Alex Dorogi, to nowe przedstawione przez Leszczynian nazwisko, które spróbuje podbić FOGO Futsal Ekstraklasę. Zawodnik ten, co ciekawe miał już kontakt z Lesznem. W 2019 roku jego ówczesny Dunajvaros zawitał do Trapezu, gdzie rozegrano towarzyskie spotkanie. W tymże Dunajvaros Dorogi występował przez dwa sezony. Potem trafił do FC Veszprem, gdzie grał przez pięć lat i to właśnie z tą drużyną odnosił największe sukcesy. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Węgier, dwa razy brązowe medale, a także puchar swojego kraju. Nowy nabytek leszczyńskiego klubu, to 12-krotny reprezentant swojego kraju.

- Mało kto o tym wie, ale jednym z moich pierwszych meczów był sparing pomiędzy Dunajvárosem, a Lesznem w okresie przygotowawczym przed sezonem 2019/2020. Wierzę, że nic nie dzieje się przypadkiem i wszystko ma swój cel. Dlatego uważam, że mój transfer do Waszego klubu nie jest dziełem przypadku – powiedział Dorogi.

Dorogi zdradził, że po przygodzie z węgierskim klubowym graniem chciał spróbować czegoś nowego, by móc dalej się rozwijać. Tym nowym wyzwaniem będzie Polska liga i występy w leszczyńskim klubie.

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