Żonkile nadziei

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi to element Różowego Października – miesiąca świadomości raka piersi, którego międzynarodowym symbolem jest różowa wstążka. W Lesznie symbolem walki z rakiem jest Pole Nadziei, które powstało kilka lat temu przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Al. Jana Pawła II. Każdego roku, właśnie 15 października odbywa się tam akcja sadzenia żonkili, organizowana przez Leszczyńskie Amazonki z Miejskim Zakładem Zieleni i uczniami leszczyńskich szkół.

- Chcemy po prostu uświadomić kobietom, że jak ważna jest profilaktyka i sadzenie żonkili ma im przypominać. Ma w tę młodzież wrosnąć jak te żonkile. Zobaczą pole kwitnących żonkili i przypomną sobie o profilaktyce – mówi Mieczysława von Ossowska, prezes Leszczyńskich Amazonek.

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet, jednak wykryty we wczesnym stadium daje nawet 90% szans na całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

- Najskuteczniejsza profilaktyka to samobadanie piersi. Jeżeli kobieta regularnie się bada to jest w stanie wyczuć zmiany do 1 cm, czyli takie, które dają do 99 proc. wyleczalności - mówi prezes Amazonek, która jednocześnie zachęca do badań mammograficznych. - Jeżeli w powiecie leszczyńskim zgłasza się trzydzieści parę procent kobiet, w zależności jaka gmina, to to są złe dane. Mimo, że my staramy się i robimy w tym roku taką akcję w powiecie - chodziliśmy do kół gospody, do domów seniora - to jednak ilość osób uczestniczących w takich spotkaniach jest mała.

Co roku, jak wynika z danych podawanych przez Amazonki, na raka pierwsi zachorowuje w Polsce ok. 22 tys. kobiet.

- Jesteśmy krajem o średniej zachorowalności, ale umieralność jest większa, niż w większości krajów europejskich. Wynika to właśnie z późnego rozpoczęcia leczenia, kiedy rak jest już zaawansowany, rozsiany. Wtedy szansa na uleczenie właściwie nie istnieje, jest tylko przedłużenie życia - mówi Mieczysława von Ossowska. - Młodsze kobiety zakładają, że rak ich nie dotyczy, bo rak jest po pięćdziesiątce, a my jeszcze mamy czas. Nie mają świadomości, że jednak jest wzrost zachorowań dwadzieścia parę procent u kobiet w wieku od trzydziestu pięciu do czterdziestu pięciu lat.

W tym roku przy okazji sadzenia żonkili pomalowano również kilka pobliskich ławek na różowo - kolor walki z rakiem piersi. Farbę kupił Patryk Józefowicz, przewodniczący Rady Miasta Leszna.

Posadzili żonkile na Polu Nadziei w Lesznie