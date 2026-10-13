Trasa do zmiany

Ścieżka wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie to na przeważającej długości trakt przebiegający w mniej więcej prostej linii, tak jak same aleje. Sprawa komplikuje się w pobliżu skrzyżowania z ulicami Zamenhofa i Rejtana. I właśnie na ten fakt zwrócił uwagę Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna ,a prywatnie amator przejażdżek rowerowych.

- Dzisiaj rowerzysta i pieszy, który porusza się właśnie tutaj wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja, żeby przedostać się na drugą część tej ścieżki, musi przemierzyć przejazd dla rowerów. Przejście przy kościele św. Kazimierza, potem znowu przejść na ścieżkę rowerową, by kontynuować przejazd na wprost – dzieli się spostrzeżeniami w mediach społecznościowych prezydent Leszna.

Włodarz ma gotowy pomysł, jak usprawnić ruch pieszo-rowerowy w tym miejscu.

- W przyszłorocznym budżecie zaproponuję radnym, aby tę ścieżkę przebudować w ten sposób, aby powstał naturalnie prosty ciąg pieszo-rowerowy, tak żeby bezpiecznie przedostać się na drugą stronę. Nie zakłóci to przejazdu dla pojazdów, za to bardzo mocno poprawi bezpieczeństwo dla rowerzystów – uważa Grzegorz Rusiecki.

Proponowane rozwiązanie mogłoby wyglądać identycznie jak to na oddalonym o kilkaset kilometrów skrzyżowaniu w stronę Wrocławia, przy warsztacie samochodowym i salonie.

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