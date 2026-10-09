Prezydenckim okiem

Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki to prywatnie zapalony rowerzysta. W trakcie przejażdżek często dzieli się w mediach społecznościowych wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi miasta.

- Jednym z miejsc, które z inicjatywy prezydenta Leszna wymagać będzie uporządkowania pod kątem ruchu pieszo-rowerowego jest ciąg u zbiegu ulic 55 Pułku Piechoty i Zygmunta Starego, prowadzący też w kierunku osiedla Zamenhofa. Prezydent Rusiecki, który sam jest zapalonym rowerzystą, zwraca uwagę na potrzeby tworzenia wygodnych, ale przede wszystkim spójnych połączeń dla pieszych i rowerzystów. Planowane rozwiązanie ma połączyć istniejące ciągi pieszo-rowerowe, tworząc wygodne połączenie od osiedla Zamenhofa przez alejkę przy osiedlu Sułkowskiego w kierunku centrum Leszna – mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

Na czym będzie „uporządkowanie” i jak zmieni to wygląd tego miejsca na razie nie wiadomo.

- Obecnie analizujemy w urzędzie możliwe warianty przebudowy tego odcinka i wybór najlepszego rozwiązania pozwoli nam przejść do realizacji. To kolejne miejsce w Lesznie, w którym chcemy poprawić komfort i sprawność komunikacji pieszej oraz rowerowej w naszym mieście – mówi M. Wiśniewski. Urzędnik zdradził, że trwają też prace nad podobnymi rozwiązaniami w innych częściach Leszna - wzdłuż ulicy Studziennej, między ulicą Ostroroga a Rondem „Inki” oraz od Ronda Solidarności wzdłuż ulicy Dąbrowskiego do galerii handlowej Starówka.

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego - Zatrzymanie demograficznej katastrofy w małych miastach spędza sen z powiek