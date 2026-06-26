Przed Bykami trudne wyzwanie w Gorzowie

Te braki wynikają oczywiście z kontuzji, których w tym sezonie jest zaskakująco dużo. W ekipie gospodarzy, a więc Gezet Stali zabraknie Jacka Holdera. Do jazdy powinien być zza to gotowy Adam Bednar. Po drugiej stronie barykady wykluczony jest z kolei start Janusza Kołodzieja, którego nie opuszcza pech. W poprzednim spotkaniu pod Jasną Górą kapitan Byków złamał obojczyk. To pokłosie uślizgu Keynana Rew, który spotkał się w wirażu z kolegą z drużyny.

W odróżnieniu do Byków gospodarze będą mogli stosować w meczu zastępstwo zawodnika. Szanse wydają się być wyrównane, aczkolwiek tor w Gorzowie nie należy do najłatwiejszych. To może być kłopot dla Leszczynian, którzy w pierwszym spotkaniu pokonali Stalowców 50:40. W grodzie nad Wartą bronić będą więc 10-punktowej zaliczki, bo do wzięcia jest też punkt bonusowy.

Dodajmy, że ze względu na upały Ekstraliga Żużlowa przesunęła godziny rozgrywanych spotkań. To w Gorzowie rozpocznie się w niedzielę dopiero o godzinie 21.00. Nadmieńmy jeszcze, że w awizowanych składach jest wiele taktycznych szachów. Nie widzimy w nich po stronie gorzowskiej Mathiasa Pollestada, w w zespole Byków Keynana Rew i Nazara Parnitskyiego. Wszyscy skoczą do składów, ale posiadacze programów będą musieli wprowadzić korekty.

Awizowane składy

Gezet Stal:

1. Paweł Przedpełski,

2. Kewin Nycz,

3. Jack Holder,

4. Marcel Szymko,

5. Anders Thomsen,

6. Oskar Paluch,

7. Adam Bednar

FOGO Unia:

1. Grzegorz Zengota,

2. Filip Gano,

3. Ben Cook,

4. Emil Konieczny,

5. Piotr Pawlicki,

6. Maksymilian Kostera,

7. Kacper Mania