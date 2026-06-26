Ewa Farna nie przestaje zadziwiać. W połowie czerwca 2026 roku polsko-czeska artystka zaszokowała branżę muzyczną, stając się pierwszą kobietą w historii, która wyprzedała aż trzy solowe koncerty na praskim stadionie Fortuna Arena. Widownia licząca dziesiątki tysięcy osób i status "superstar level" to jednak nie wszystko. Teraz ta sama diwa popu przyjeżdża do powiatu leszczyńskiego na darmowy koncert.

Gwiazda uświetni swoją obecnością Dni Gminy Krzemieniewo, które odbędą się na boisku sportowym w pierwszy weekend lipca.

Dni Gminy Krzemieniewo 2026: Kto wystąpi?

Świętowanie zaplanowano na 3 i 4 lipca 2026 roku. Program naszpikowany jest atrakcjami – od disco-polo po potężne pop-rockowe uderzenie.

Piątek, 3 lipca – Mocne uderzenie disco

Zabawa wystartuje o 18:00, a wieczór będzie należał do fanów muzyki tanecznej:

21:00 – Gwiazda wieczoru: zespół MIG, twórcy największych hitów disco-polo.

– Gwiazda wieczoru: zespół MIG, twórcy największych hitów disco-polo. 23:00 - 01:00 – Nocna dyskoteka z DJ OHM.

Sobota, 4 lipca – Wielki finał z Ewą Farną

Drugi dzień imprezy to miks rodzinnych warsztatów i muzycznych emocji. To właśnie wtedy na scenie pojawi się główna gwiazda:

15:00 - 18:00 – Kreatywne warsztaty (m.in. kręcenie lizaków, makrama, garncarstwo).

– Kreatywne warsztaty (m.in. kręcenie lizaków, makrama, garncarstwo). 20:00 – Support: Grzegorz Herman w największych polskich przebojach lat 80. i 90..

– Support: Grzegorz Herman w największych polskich przebojach lat 80. i 90.. 21:00 – F inał imprezy: Koncert EWY FARNEJ z zespołem.

– F 23:00 - 01:00 – Dyskoteka z DJ-em.

Ważna informacja dla fanów

Co najważniejsze, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące w Krzemieniewie jest całkowicie wolny. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która aktualnie wyznacza standardy na europejskiej scenie koncertowej, nie płacąc za bilet.

Mandaryna i Ewa Farna na scenie Sun Festival!