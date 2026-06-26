Ewa Farna wyprzedała stadiony w Czechach, a teraz zagra ZA DARMO pod Lesznem! Znamy szczegóły

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-26 8:50

To bez wątpienia jedno z najbardziej zaskakujących i największych wydarzeń muzycznych tego lata w Wielkopolsce. Ewa Farna, która przed chwilą dokonała historycznego wyczynu w Pradze, wystąpi całkowicie za darmo dla lokalnej publiczności. Wiemy dokładnie, kiedy i o której godzinie gwiazda wyjdzie na scenę.

Ewa Farna w czarnej, skórzanej kurtce, z blond włosami z ciemnymi refleksami, z mocnym makijażem, patrząca na wprost. Lewą ręką trzyma kołnierz kurtki, eksponując czerwone paznokcie. Tło stanowi czerwona ściana z desek. Więcej o nadchodzącym koncercie artystki przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Ewa Farna/ Facebook

Ewa Farna nie przestaje zadziwiać. W połowie czerwca 2026 roku polsko-czeska artystka zaszokowała branżę muzyczną, stając się pierwszą kobietą w historii, która wyprzedała aż trzy solowe koncerty na praskim stadionie Fortuna Arena. Widownia licząca dziesiątki tysięcy osób i status "superstar level" to jednak nie wszystko. Teraz ta sama diwa popu przyjeżdża do powiatu leszczyńskiego na darmowy koncert.

Gwiazda uświetni swoją obecnością Dni Gminy Krzemieniewo, które odbędą się na boisku sportowym w pierwszy weekend lipca.

Dni Gminy Krzemieniewo 2026: Kto wystąpi?

Świętowanie zaplanowano na 3 i 4 lipca 2026 roku. Program naszpikowany jest atrakcjami – od disco-polo po potężne pop-rockowe uderzenie.

Piątek, 3 lipca – Mocne uderzenie disco

Zabawa wystartuje o 18:00, a wieczór będzie należał do fanów muzyki tanecznej:

  • 21:00 – Gwiazda wieczoru: zespół MIG, twórcy największych hitów disco-polo.
  • 23:00 - 01:00 – Nocna dyskoteka z DJ OHM.

Sobota, 4 lipca – Wielki finał z Ewą Farną

Drugi dzień imprezy to miks rodzinnych warsztatów i muzycznych emocji. To właśnie wtedy na scenie pojawi się główna gwiazda:

  • 15:00 - 18:00 – Kreatywne warsztaty (m.in. kręcenie lizaków, makrama, garncarstwo).
  • 20:00 – Support: Grzegorz Herman w największych polskich przebojach lat 80. i 90..
  • 21:00 – Finał imprezy: Koncert EWY FARNEJ z zespołem.
  • 23:00 - 01:00 – Dyskoteka z DJ-em.

Ważna informacja dla fanów

Co najważniejsze, wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące w Krzemieniewie jest całkowicie wolny. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo artystkę, która aktualnie wyznacza standardy na europejskiej scenie koncertowej, nie płacąc za bilet.

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