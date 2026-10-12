Radny pyta o pieniądze dla legendy czarnego sportu

W połowie września 2026 roku wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radny Marek Sowa, skierował formalne zapytanie do marszałka Marka Woźniaka. Samorządowiec w oficjalnym piśmie wprost nawiązał do rangi oraz dorobku leszczyńskich „Byków”: „najbardziej utytułowanemu klubowi pod względem dorobku medalowego w drużynowych mistrzostwach Polski na żużlu, będącemu wizytówką sportową Wielkopolski”.

Radny domagał się precyzyjnych danych za lata 2024, 2025 oraz 2026. Chciał wiedzieć, ile dokładnie środków trafiło do Leszna, czy zawierano całosezonowe kontrakty, jakie konkretnie turnieje promowały region oraz czy samorząd planuje stworzyć stały, wieloletni program sponsoringu.

To nie dotacja na klub, lecz twarde usługi komercyjne

Odpowiedź nadeszła z Biura Komunikacji Zewnętrznej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Z dokumentu podpisanego z upoważnienia marszałka przez wicedyrektor Annę Parzyńską-Paschke płynie podstawowy wniosek: samorząd nie dotuje bieżącej działalności sportowej spółki.

Przedstawicielka urzędu w przesłanym piśmie nakreśliła charakter prawny rozliczeń z klubem:„Środki wypłacane Klubowi stanowiły wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowach świadczeń promocyjnych i nie miały charakteru dotacji ani bezpośredniego wsparcia finansowego działalności Klubu”.

Wszystkie zawarte porozumienia były odpłatnymi umowami na usługi reklamowe. Co więcej, urząd zaznaczył, że nigdy nie podpisywano umów obejmujących cały sezon ligowy – za każdym razem były to kontrakty pod konkretne, pojedyncze imprezy.

Przelewy pod lupą: ile zarobiła Unia Leszno rok po roku?

Zestawienie finansowe z lat 2024–2026 pokazuje wyraźną tendencję wzrostową – od skromnych kwot za turniej memoriałowy aż po sześciocyfrowy kontrakt w fazie decydującej o medalach.

Oto kompletny wykaz umów zrealizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

2024 rok – 12 300 zł brutto: Jedna umowa za promocję regionu podczas 74. Memoriału Alfreda Smoczyka, który odbył się 6 kwietnia 2024 roku.

Jedna umowa za promocję regionu podczas 74. Memoriału Alfreda Smoczyka, który odbył się 6 kwietnia 2024 roku. 2025 rok – 45 000 zł brutto: 20 000 zł brutto – promocja podczas 75. Memoriału Alfreda Smoczyka zorganizowanego 6 kwietnia 2025 roku. 25 000 zł brutto – świadczenia promocyjne w trakcie międzynarodowych zawodów Tauron Speedway Euro Championship Final 3 z 23 sierpnia 2025 roku.

– 20 000 zł brutto – promocja podczas 75. Memoriału Alfreda Smoczyka zorganizowanego 6 kwietnia 2025 roku. 25 000 zł brutto – świadczenia promocyjne w trakcie międzynarodowych zawodów Tauron Speedway Euro Championship Final 3 z 23 sierpnia 2025 roku. 2026 rok – 143 000 zł brutto: 20 000 zł brutto – promocja przy okazji 76. Memoriału Alfreda Smoczyka (29 marca 2026 roku). 123 000 zł brutto – największy pakiet promocyjny, zrealizowany podczas meczów fazy play-off Drużynowych Mistrzostw Polski w PGE Ekstralidze (spotkania z 6 i 20 września 2026 roku).

Przy okazji kontraktu na play-offy za 123 tys. zł brutto samorząd wykorzystał żużlowe widowisko do celów historyczno-edukacyjnych. Na stadionie w Lesznie oraz w programach meczowych zagościła wielkoformatowa ekspozycja akcji „Niezwyczajni”, promującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919.

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Koniec złudzeń o stałej pensji. Miliony tylko na młodzież

Kluczowy fragment odpowiedzi dotyczy przyszłości i ewentualnego stałego programu wsparcia żużla. Dla działaczy oczekujących gwarantowanego zastrzyku gotówki w kolejnych sezonach wieści nie są optymistyczne.

Władze województwa ucięły wszelkie spekulacje dotyczące stałego sponsoringu: „Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie planuje wprowadzenia stałego, wieloletniego ani sezonowego programu promocji Województwa poprzez sport żużlowy”.

Urzędnicy podkreślili, że prawo i przyjęte reguły nie przewidują systemowego dofinansowywania zawodowych drużyn seniorskich, które funkcjonują jako podmioty gospodarcze. Zamiast tego urząd wskazał jedyny kierunek, w którym płynie stały strumień publicznych dotacji:„Systemowe wsparcie kierowane jest natomiast do klubów i stowarzyszeń sportowych prowadzących statutową działalność w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”.

Jak podsumowano w piśmie, ten model rozdziału środków funkcjonuje od lat i spotyka się z pełną aprobatą środowiska sportowego w regionie. Dla zawodowej ekipy z Leszna oznacza to jedno: publiczne pieniądze z województwa mogą popłynąć wyłącznie za konkretne, policzalne usługi promocyjne lub w ramach pracy z najmłodszymi adeptami żużla.