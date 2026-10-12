Żużel w liczbach. Sezon 2026 w Fogo Unii Leszno podsumowany statystykami

Żużel w Lesznie to od zawsze coś więcej niż tylko sport – to prawdziwa tradycja, pasja i tożsamość całego miasta. Miniony sezon pokazał, że lokalni fani po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, zapewniając drużynie potężne wsparcie z trybun.

Fani na medal. Imponująca frekwencja przy Smoczyka

Leszczyńscy kibice po raz kolejny udowodnili, że należą do najlepszych w Polsce. Przez cały sezon domowe mecze Fogo Unii zgromadziły na stadionie łącznie aż 120 900 widzów.

Daje to fantastyczną średnią 13 433 osoby na mecz, co pozwoliło leszczyńskiemu klubowi zająć wysokie, 3. miejsce w ogólnej klasyfikacji frekwencji w lidze. Największym zainteresowaniem cieszyło się starcie z drużyną z Wrocławia, które na trybunach zgromadziło rekordową widownię liczącą 16 200 kibiców.

Lider bez defektu. Kluczowy zawodnik biało-niebieskich

Na torze liderem z prawdziwego zdarzenia okazał się Benjamin Cook. To właśnie on wyrósł na najlepiej punktującego żużlowca leszczyńskiego zespołu.

W 18 rozegranych meczach wywalczył łącznie 167 punktów, wygrywając 28 z 92 biegów, w których wziął udział. Co niezwykle rzadkie i imponujące w tak wymagającej dyscyplinie, Cook przez cały sezon nie zanotował ani jednego defektu sprzętu.

źródło: FB/Maciej Grabianowski

Prędkość, dystans i walka na łokcie

Statystyki sparingów i meczów ligowych przynoszą też inne ciekawostki techniczne:

Rekord prędkości: Najszybszy na torze spośród leszczyńskich akcentów był Piotr Pawlicki, który podczas spotkania w Częstochowie wycisnął ze swojej maszyny aż 122,6 km/h.

Najszybszy na torze spośród leszczyńskich akcentów był Piotr Pawlicki, który podczas spotkania w Częstochowie wycisnął ze swojej maszyny aż Pokonany dystans: Ten sam zawodnik wykręcił łącznie 135,05 km jazdy na żużlowym owalu , co dało mu 7. miejsce w ligowym zestawieniu pokonanego dystansu.

Ten sam zawodnik wykręcił łącznie , co dało mu 7. miejsce w ligowym zestawieniu pokonanego dystansu. Mijanki na dystansie: Fogo Unia jako drużyna przeprowadziła w sezonie 113 udanych wyprzedzeń rywali, co uplasowało zespół na 4. pozycji w lidze pod względem miejc wywalczonych bezpośrednio na trasie.

Imponujące statystyki frekwencyjne oraz zacięta walka na torze potwierdzają, że żużel w Lesznie wciąż trzyma w napięciu i przyciąga na trybuny tłumy wiernych kibiców.