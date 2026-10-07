Koniec pewnej epoki? Wielki znak zapytania przy nazwisku legendy

Najbardziej elektryzującym wątkiem żużlowych kuluarów jest bez wątpienia przyszłość kapitana. W środowisku coraz głośniej mówi się o scenariuszu, w który wielu fanom wciąż trudno uwierzyć:

Janusz Kołodziej – wieloletni lider i symbol leszczyńskiego żużla – według medialnych doniesień rozważa zakończenie sportowej kariery z powodu nawracających problemów zdrowotnych i przebytych zabiegów.

Trzeba z całą mocą podkreślić, że nie ma jeszcze żadnej oficjalnej decyzji samego zawodnika ani komunikatu klubu. To na razie czyste spekulacje dziennikarzy i środowiska, a sam żużlowiec wciąż nie ogłosił odwieszenia kevlara na kołek.

Rozstanie z seniorem i głośny powrót ucznia

Podczas gdy sprawa kapitana pozostaje w sferze domysłów, inne klocki układanki wydają się nabierać realnych kształtów na giełdzie transferowej:

Grzegorz Zengota żegna się z klubem – zawodnik potwierdził rozstanie z Lesznem po zakończonym sezonie, a nieoficjalne informacje łączą go bezpośrednio ze Stelmet Falubazem Zielona Góra po tym, jak strony nie doszły do porozumienia w kwestiach finansowych.

– zawodnik potwierdził rozstanie z Lesznem po zakończonym sezonie, a nieoficjalne informacje łączą go bezpośrednio ze Stelmet Falubazem Zielona Góra po tym, jak strony nie doszły do porozumienia w kwestiach finansowych. Bartłomiej Kowalski na celowniku Byków – zawodnik Betard Sparty Wrocław jest według doniesień medialnych o krok od przenosin do Leszna. Co ciekawe, Kowalski to wychowanek szkółki Kołodzieja, co nadaje tej potencjalnej roszadzie wyjątkowy, symboliczny wymiar.

Pamiętajmy jednak, że dopóki pod dokumentami nie ma podpisów, przejście Kowalskiego do Fogo Unii to wciąż wyłącznie mocna pogłoska transferowa

Kto tworzy fundament? Ci zawodnicy mają ważne umowy

Mimo kuluarowej burzy, kibice z Leszna mogą liczyć na stabilizację na kilku kluczowych pozycjach seniorskich i młodzieżowych:

Piotr Pawlicki – ma ważny kontrakt obejmujący kolejne dwa sezony, więc w 2027 roku nadal będzie reprezentował biało-niebieskie barwy.

– ma ważny kontrakt obejmujący kolejne dwa sezony, więc w 2027 roku nadal będzie reprezentował biało-niebieskie barwy. Ben Cook – po znakomitym i regularnym sezonie australijska rewelacja rozgrywek pozostaje pewnym punktem zespołu.

– po znakomitym i regularnym sezonie australijska rewelacja rozgrywek pozostaje pewnym punktem zespołu. Keynan Rew – ma w dalszym ciągu zabezpieczać formację na pozycji U24.

– ma w dalszym ciągu zabezpieczać formację na pozycji U24. Nazar Parnicki – dynamicznie rozwijający się żużlowiec ma długoterminowy kontrakt obowiązujący aż do końca 2029 roku.

– dynamicznie rozwijający się żużlowiec ma długoterminowy kontrakt obowiązujący aż do końca 2029 roku. Sztab szkoleniowy – za prowadzenie drużyny nadal ma odpowiadać menedżer Rafał Okoniewski.

Kuluarowe mity i transferowa fantastyka

Giełda transferowa rządzi się swoimi prawami i regularnie rodzi plotki ocierające się o abstrakcję. W kuluarach przewijały się informacje o zapytaniach w sprawie Jakuba Miśkowiaka (ten prawdopodobnie pozostanie w Częstochowie) czy Przemysława Pawlickiego.

Prawdziwym hitem forów kibicowskich stała się natomiast pogłoska o rzekomej próbie wymiany utalentowanych juniorów – Kacpra Manii oraz Emila Koniecznego – w zamian za powrót Dominika Kubery. Eksperci i kibice traktują jednak te doniesienia jako czyste „transferowe science-fiction” i internetowy mit, niemający odzwierciedlenia w realiach regulaminowych.

Podsumowanie: Czekamy na oficjalne karty na stole

Miniony sezon Fogo Unia Leszno zakończyła na wysokim, czwartym miejscu w elicie, a zespół spotyka się z kibicami na symbolicznym „ostatnim okrążeniu sezonu” w Starej Gazowni w Lesznie (spotkanie odbędzie się na letniej scenie w piątek 09.10 o godzinie 16:00).

Choć wizja składu na 2027 rok budzi skrajne emocje, wszystkie zaprezentowane scenariusze to na ten moment wyłącznie niepotwierdzone spekulacje, medialne przecieki i giełdowe przymiarki. Oficjalne komunikaty klubu dopiero przed nami.