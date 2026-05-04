​Punkt Polonii i Korony. Piłkarski weekend za nami

Wygrane i przegrane mecze

Poloniści najpierw zagrali w derbach w Piaskach, gdzie zmierzyli się z broniącą się przed spadkiem Koroną. Już do przerwy goście prowadzili 3:0, co postawiło lokalnego rywala w trudnym położeniu. Po przerwie Korona ambitnie próbowała nadrobić to co straciła i trafiła dwa razy, tyle, że także dwie kolejne bramki dorzucili leszczynianie, w barwach których hat-tricka ustrzelił Gendera. Polonia wygrała 5:2 i jeszcze bardziej pogrążyła Koronę. W niedzielnym meczu Poloniści z kolei zremisowali z kolejną drużyną walczącą o ligowy byt – Ostrovią, musząc gonić rezultat. Skończyło się remisem 1:1.

Korona z kolei zdobyła punkcik w Pobiedziskach, także remisując 1:1 z Huraganem. Ten punkt niewiele poprawił sytuację zespołu spod Gostynia. Dwa punkty po dwóch remisach po 1:1 dopisała do swojego dorobku Kania Gostyń, dzieląc się punktami z wiceliderem z Gniezna oraz Piastem Kobylnica.

O weekendzie zupełnie musi zapomnieć Obra 1912 Kościan. Ta doznała dwóch porażek. Najpierw z LKS Gołuchów 0:2, a potem 5:0 w Chodzieży, w której zespołowi już od 17 minuty przyszło grać w ,,10”.

