Budowa idzie pełną parą. Main Stage gotowa na przyjęcie gwiazd
Organizatorzy jubileuszowej edycji nie zwalniają tempa. Zgodnie z najnowszymi informacjami z placu budowy, serce festiwalu – Main Stage – ma już zamontowany dach. To właśnie w tej strefie, zlokalizowanej tuż przy brzegu jeziora (Main Stage & Rap Plaża), rozegrają się najważniejsze muzyczne wydarzenia tego lata.
Busta Rhymes w Sławie: To będzie historyczny show
Ściągnięcie do Polski takiego giganta jak Busta Rhymes to jasny sygnał, że Rap Stacja wchodzi na międzynarodowy poziom. Jeden z najszybszych i najbardziej charyzmatycznych raperów w historii zadba o to, by 10. urodziny festiwalu zapisały się w pamięci fanów na zawsze.
Obok amerykańskiej legendy, na kilku potężnych scenach pojawi się łącznie ponad 50 artystów.
W line-upie błyszczą m.in.:
- Mata
- Bedoes 2115
- Żabson
- Pro8l3m
- Sokół
- Paktofonika.
Sprawdź mapę: Od Rap Plaży po Strefę Konopną
Tegoroczna panorama festiwalu robi piorunujące wrażenie. Cały teren nad jeziorem został podzielony na wyspecjalizowane strefy, które gwarantują zabawę przez całą dobę:
- Old School Stage: Dla fanów klasycznego, rapowego sznytu.
- Tiger Stage & Aqua Stage: Alternatywne sceny z najświeższymi brzmieniami.
- Camping Stage: Muzyka tuż przy polu namiotowym.
- Atrakcje dodatkowe: Wake Park, strefa Graffiti, Chillout oraz Strefa Konopna (Biała Małpa).
Kiedy i za ile? Ostatnie sztuki karnetów
Festiwal odbędzie się w dniach 8–11 lipca 2026 roku. Ze względu na ogromne zainteresowanie i jubileuszowy charakter imprezy, bilety znikają w błyskawicznym tempie.
Aktualne ceny biletów (Rap Stacja Bilety):
- Karnet 3-dniowy: od 499 zł do 550 zł.
- Karnet 2-dniowy: od 480 zł.
- Karnet VIP: od 850 zł do 900 zł.
- Karnet Rodzinny (2+1): od 1020 zł.