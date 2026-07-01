Rap Stacja 2026: Main Stage ma już dach! Zobacz, jak powstaje potężna scena dla Busta Rhymesa i gwiazd polskiego rapu [GALERIA]

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-01 10:42

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Rap Stacja Festiwal w Sławie zbliża się wielkimi krokami, a tempo prac na terenie ośrodka SCKiW robi wrażenie. Najważniejszy punkt festiwalowej mapy – gigantyczna scena główna – zyskał właśnie zadaszenie. To tutaj już w w drugi weekend lipca wystąpi absolutna legenda światowego hip-hopu, Busta Rhymes!

Budowa idzie pełną parą. Main Stage gotowa na przyjęcie gwiazd

Organizatorzy jubileuszowej edycji nie zwalniają tempa. Zgodnie z najnowszymi informacjami z placu budowy, serce festiwalu – Main Stage – ma już zamontowany dach. To właśnie w tej strefie, zlokalizowanej tuż przy brzegu jeziora (Main Stage & Rap Plaża), rozegrają się najważniejsze muzyczne wydarzenia tego lata.

Busta Rhymes w Sławie: To będzie historyczny show

Ściągnięcie do Polski takiego giganta jak Busta Rhymes to jasny sygnał, że Rap Stacja wchodzi na międzynarodowy poziom. Jeden z najszybszych i najbardziej charyzmatycznych raperów w historii zadba o to, by 10. urodziny festiwalu zapisały się w pamięci fanów na zawsze.

Obok amerykańskiej legendy, na kilku potężnych scenach pojawi się łącznie ponad 50 artystów.

W line-upie błyszczą m.in.:

  • Mata
  • Bedoes 2115
  • Żabson
  • Pro8l3m
  • Sokół
  • Paktofonika.
Rap Stacja Festiwal
Galeria zdjęć 9

Sprawdź mapę: Od Rap Plaży po Strefę Konopną

Tegoroczna panorama festiwalu robi piorunujące wrażenie. Cały teren nad jeziorem został podzielony na wyspecjalizowane strefy, które gwarantują zabawę przez całą dobę:

  • Old School Stage: Dla fanów klasycznego, rapowego sznytu.
  • Tiger Stage & Aqua Stage: Alternatywne sceny z najświeższymi brzmieniami.
  • Camping Stage: Muzyka tuż przy polu namiotowym.
  • Atrakcje dodatkowe: Wake Park, strefa Graffiti, Chillout oraz Strefa Konopna (Biała Małpa).

Kiedy i za ile? Ostatnie sztuki karnetów

Festiwal odbędzie się w dniach 8–11 lipca 2026 roku. Ze względu na ogromne zainteresowanie i jubileuszowy charakter imprezy, bilety znikają w błyskawicznym tempie.

Aktualne ceny biletów (Rap Stacja Bilety):

  • Karnet 3-dniowy: od 499 zł do 550 zł.
  • Karnet 2-dniowy: od 480 zł.
  • Karnet VIP: od 850 zł do 900 zł.
  • Karnet Rodzinny (2+1): od 1020 zł.
Mapa
Autor: Rap Stacja Festival/ Facebook
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