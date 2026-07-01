Budowa idzie pełną parą. Main Stage gotowa na przyjęcie gwiazd

Organizatorzy jubileuszowej edycji nie zwalniają tempa. Zgodnie z najnowszymi informacjami z placu budowy, serce festiwalu – Main Stage – ma już zamontowany dach. To właśnie w tej strefie, zlokalizowanej tuż przy brzegu jeziora (Main Stage & Rap Plaża), rozegrają się najważniejsze muzyczne wydarzenia tego lata.

Busta Rhymes w Sławie: To będzie historyczny show

Ściągnięcie do Polski takiego giganta jak Busta Rhymes to jasny sygnał, że Rap Stacja wchodzi na międzynarodowy poziom. Jeden z najszybszych i najbardziej charyzmatycznych raperów w historii zadba o to, by 10. urodziny festiwalu zapisały się w pamięci fanów na zawsze.

Obok amerykańskiej legendy, na kilku potężnych scenach pojawi się łącznie ponad 50 artystów.

W line-upie błyszczą m.in.:

Mata

Bedoes 2115

Żabson

Pro8l3m

Sokół

Paktofonika.

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Sprawdź mapę: Od Rap Plaży po Strefę Konopną

Tegoroczna panorama festiwalu robi piorunujące wrażenie. Cały teren nad jeziorem został podzielony na wyspecjalizowane strefy, które gwarantują zabawę przez całą dobę:

Old School Stage: Dla fanów klasycznego, rapowego sznytu.

Dla fanów klasycznego, rapowego sznytu. Tiger Stage & Aqua Stage: Alternatywne sceny z najświeższymi brzmieniami.

Alternatywne sceny z najświeższymi brzmieniami. Camping Stage: Muzyka tuż przy polu namiotowym.

Muzyka tuż przy polu namiotowym. Atrakcje dodatkowe: Wake Park, strefa Graffiti, Chillout oraz Strefa Konopna (Biała Małpa).

Kiedy i za ile? Ostatnie sztuki karnetów

Festiwal odbędzie się w dniach 8–11 lipca 2026 roku. Ze względu na ogromne zainteresowanie i jubileuszowy charakter imprezy, bilety znikają w błyskawicznym tempie.

Aktualne ceny biletów (Rap Stacja Bilety):

Karnet 3-dniowy: od 499 zł do 550 zł.

od 499 zł do 550 zł. Karnet 2-dniowy: od 480 zł.

od 480 zł. Karnet VIP: od 850 zł do 900 zł.

od 850 zł do 900 zł. Karnet Rodzinny (2+1): od 1020 zł.

Autor: Rap Stacja Festival/ Facebook