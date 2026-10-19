Budynek w ogniu

Do pożaru doszło wczoraj (18 października) po. godz. 19:00 w miejscowości Nielęgowo w gm. Kościan.

Pierwsze informacje wskazywały, że pożar pojawił się na dachu murowanego budynku gospodarczego.

- Po dotarciu na miejsce ratownicy zastali rozwinięty pożar. Płomienie objęły już cały parterowy budynek o powierzchni około 50 metrów kwadratowych. W środku znajdował się samochód oraz wyposażenie gospodarcze, w tym narzędzia - informuje Kościan 112.

Zaparkowany w budynku Volkswagen Polo spłonął doszczętnie, podobnie jak reszta przechowywanych tam przedmiotów i narzędzi. Mocno uszkodzony został też sam budynek, szczególnie jego dach.

Strażacy oszacowali wstępnie straty na ok. 300 tys. złotych. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Tym zajmuje się teraz policja.

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