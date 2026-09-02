Maszyny w ogniu

Kościańscy strażacy zostali zaalarmowani o pożarze we wtorek (1 września) po godz. 15:00. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Betkowo w gminie Czempiń ma miejsce pożar budynków gospodarczych.

- Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Po przyjeździe na miejsce, przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęte są maszyny rolnicze znajdujące się pod wiatą, budynkiem gospodarczym. Strażacy natychmiast podali prądy wody w natarciu na palący się sprzęt oraz w obronie zagrożonych kolejnych maszyn oraz budynków. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się szybko opanować płomienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne maszyny. Nie mniej, spaleniu uległy m.in. dwa ciągniki rolnicze, ładowarka. Na spaleniu również uległ samochód osobowy - mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia m.in. na kombajn i inne maszyny rolnicze oraz pozostałą część budynków.

- Nikt z osób nie został poszkodowany - dodaje D. Kryś.

W działaniach udział wzięło 8 zastępów straży pożarnej: cztery zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz jednostki OSP ze Słonina, Czempinia, Racotu i Gryżyny.

Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn powstania tego pożaru. Na razie nie wiadomo, jak duże straty spowodował ogień w gospodarstwie.