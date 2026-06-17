Ta wioska ma najbardziej kontrowersyjną nazwę w Wielkopolsce. Prawda o niej cię zaskoczy!

"Białe błoto", a nie to, o czym myślisz!

Zanim zaczniesz się uśmiechać, musisz wiedzieć jedno: pierwotne znaczenie słowa "kał" nie miało nic wspólnego z dzisiejszymi skojarzeniami. W dawnym języku słowiańskim, którego relikty do dziś odnajdziemy w języku bułgarskim czy macedońskim, "kał" oznaczał po prostu błoto, bagno lub miejsce podmokłe.

Najstarsze zapisy o wsi pochodzą z 1518 roku, kiedy to w dokumentach granicznych między Polską a Księstwem Głogowskim wspomniano o miejscu zwanym paluś Byalli – co tłumaczono jako Białe Bagno lub Biała Kałuża. Wioska powstała więc na terenach bagnistych, otoczona gęstymi lasami, co w tamtych czasach było naturalną barierą ochronną.

Krwawe napady i porwania mieszkańców

Historia Białegokału to nie tylko etymologia, ale przede wszystkim dramatyczna walka o przetrwanie na styku granic. W XVIII wieku wieś, należąca do rodu Wyssogotów Zakrzewskich, była celem brutalnych ataków sąsiadów z południa.

W 1724 roku hrabia Berhausen z Sułowa najechał wieś o świcie, wywlekając śpiących mieszkańców z domów i zamykając ich w lochach. Rok później doszło do jeszcze bardziej zuchwałego czynu – ten sam hrabia, na czele 150 uzbrojonych ludzi, wtargnął na łąki Białegokału, by ukraść siano. Gdy właściciel wsi, Andrzej Zakrzewski, próbował interweniować, został siłą ściągnięty z konia i uprowadzony do Wrocławia, gdzie więziono go przez ponad pół roku.

Strażnicy polskiej granicy

Ze względu na swoje strategiczne położenie, Białykał przez wieki był "oknem na świat" i punktem zapalnym. Przed 1939 rokiem przebiegała tu granica państwowa. W okresie międzywojennym stacjonowała tu placówka Straży Celnej, a później Straży Granicznej, która strzegła bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Co ciekawe, w niektórych niemieckich szematyzmach z tamtego okresu wieś figurowała pod ułagodzoną nazwą "Białe Koło", choć na tablicy sołtysa dumnie widniał polski "Białykał".

Tajemnica nieznanego powstańca

Wędrując na południowy kraniec wsi, tuż przy dawnej granicy, można natknąć się na miejsce szczególne – mogiłę nieznanego powstańca wielkopolskiego, który poległ w 1919 roku. Jego historia jest tragiczna: żołnierz ten schronił się na noc w jednym z domów, ale został zdradzony i dobity przez niemiecki Grenzschutz. Dziś granitowa płyta i krzyż przypominają o cenie, jaką mieszkańcy tej małej osady płacili za wolność.

Białykał dzisiaj: Cisza, spokój i... nowoczesność

Dziś Białykał to spokojne sołectwo w gminie Pakosław, liczące około 129 mieszkańców. Choć szkoła, która działała tu od 1876 roku, została zamknięta w 1969 roku z powodu małej liczby dzieci, wieś wcale nie wymiera.

Miejscowość słynie z nowoczesnej ubojni i masarni, która daje zatrudnienie wielu osobom z regionu. Mieszkańcy, choć dawniej bywali zawstydzeni nazwą swojej wsi, dziś z dumą pielęgnują swoją tożsamość, wiedząc, że ich dom stoi na ziemi o niezwykłym, ponadtysiącletnim rodowodzie.

Dlaczego warto tu zajrzeć?

Dla nieskażonej przyrody i lasów otaczających wieś.

By oddać hołd nieznanemu bohaterowi Powstania Wielkopolskiego.

By na własne oczy zobaczyć resztki autentycznych wielkopolskich mokradeł.

Białykał to żywy dowód na to, że polska prowincja skrywa tajemnice, o których nie śniło się badaczom wielkiej historii. Następnym razem, gdy miniesz ten drogowskaz, pomyśl o "Białym Bagnie" i ludziach, którzy przez wieki bronili tego skrawka Polski.

Źródła: pw.ipn.gov.pl; odnowawsi.prow.wielkopolska.pl; pakoslaw.pl; pl.wikipedia.org; crispa.uw.edu.pl; polskawliczbach.pl;

Autor: Google Mapy/ Materiały prasowe