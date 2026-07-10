Ta wioska to ukryty skarb Wielkopolski, gdzie historia królów spotyka się z błękitem jezior

Zakonny sekret i królewskie wiano

Historia Wijewa zaczyna się niemal mistycznie – w mroku dziejów, pod opieką zakonu cystersów z pobliskiego Wielenia. To właśnie mnisi karczowali tu puszcze, by zakładać pierwsze uprawy winorośli. Świadectwem tych czasów jest do dziś używana nazwa lasku „Winnica”, przypominająca o produkcji wina mszalnego sprzed wieków.

Najbardziej prestiżowy rozdział historii gminy wiąże się jednak z Katarzyną Opalińską, która w 1698 roku wniosła Wijewo w posagu samemu Stanisławowi Leszczyńskiemu – przyszłemu królowi Polski. Dzięki temu mariażowi, te ziemie stały się częścią największego majątku w całej Wielkopolsce.

Wijewiada: Kiedy tradycja smakuje najlepiej

Jeśli chcesz poczuć prawdziwego ducha regionu, musisz tu być w lipcu. Wijewiada to coroczne święto, które zamienia gminę w tętniący życiem tygiel kultury i smaku. To tutaj:

Skosztujesz regionalnych specjałów , takich jak miód, smażony ser czy smalec.

, takich jak miód, smażony ser czy smalec. Zobaczysz niezwykle zacięty Turniej Wsi, gdzie sołectwa rywalizują w widowiskowych konkurencjach, takich jak „marsz gąsienicy”.

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Architektura z duszą: Od pałacu po koźlaki

Wijewo i okolice to prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Sercem gminy jest zespół pałacowo-parkowy w Wijewie, wybudowany w stylu historyzmu z elementami neogotyku. Dziś ten okazały budynek, otoczony malowniczym parkiem ze stawem i fontanną, pełni funkcję Urzędu Gminy.

Nie można ominąć Brenna, gdzie dumnie prężą się dwa zabytkowe wiatraki typu „koźlak”. Jeden z nich, pochodzący z 1794 roku, został odrestaurowany i dziś służy jako unikalny obiekt noclegowy. Z kolei barokowy kościół św. Jadwigi kryje w sobie cenne XIX-wieczne rzeźby i obrazy.

Aktywny odpoczynek w Krainie 7 Jezior

Dla spragnionych ruchu Wijewo oferuje gęstą sieć tras rowerowych (ponad 75 km szlaków!), które łączą przeszłość z teraźniejszością. Podróżując „pomarańczową” lub „niebieską” trasą, miniesz:

Przemęcki Park Krajobrazowy , chroniący unikalną przyrodę.

, chroniący unikalną przyrodę. Czyste jeziora, jak Breńskie czy Białe-Miałkie , idealne dla wędkarzy i kajakarzy.

, idealne dla wędkarzy i kajakarzy. Ostrowy dzikiego ptactwa, gdzie przy odrobinie szczęścia dostrzeżesz rzadkie okazy.

Walka o powrót do Macierzy

Mieszkańcy Wijewa to ludzie twardzi i przywiązani do korzeni. Po I wojnie światowej, mimo że Traktat Wersalski początkowo przyznał te tereny Niemcom, masowe protesty mieszkańców i interwencja Międzysojuszniczej Komisji sprawiły, że 25 maja 1920 roku Wijewo powróciło w granice Polski. Na pamiątkę tych wydarzeń w parku stoi obelisk, przypominający o odwadze przodków.

Dlaczego warto odwiedzić Wijewo właśnie teraz? Bo to miejsce, w którym czas płynie wolniej, a gościnność mieszkańców sprawia, że każdy turysta czuje się jak w domu. Bez względu na to, czy szukasz taniej agroturystyki, czy historycznych zagadek – Wijewo czeka, by opowiedzieć Ci swoją historię.