Elegancja, sterowce i wielka historyczna pomyłka

Historia pałacu w kształcie, który podziwiamy (a raczej opłakujemy) dzisiaj, zaczęła się na dobre w 1910 roku. To wtedy Wilhelm Gilka-Bötzow zdecydował się na radykalną przebudowę, tworząc nowoczesną rezydencję z reprezentacyjnym podjazdem i potężnym balkonem wspartym na doryckich kolumnach. Właściciel zerwał z dawnym układem folwarcznym, stawiając na prestiż i dystans od pracy na roli.

Z tym miejscem wiąże się też jedna z najciekawszych pomyłek historycznych regionu. Przez lata w wielu publikacjach powtarzano, że właścicielem majątku był Ludwig Dürr – wybitny konstruktor sterowców Zeppelin. Choć brzmi to dumnie, prawda jest nieco skromniejsza. Bełcz Wielki należał do innego Ludwiga Dürra, który pełnił funkcję lokalnego starosty. Ta pomyłka, choć powielana przez lata, tylko dodawała rezydencji aury tajemniczości, którą do dziś czuć w jej murach.

Autor: Joanna Haliasz Kwintkiewicz

Gdzie oficerowie Wehrmachtu szkolili młode umysły

Najmroczniejszy rozdział w dziejach Bełcza Wielkiego zapisały lata 30. XX wieku. Majątek przejęło państwo niemieckie, a we wnętrzach pałacu urządzono elitarną szkołę dla liderów Hitlerjugend. Do dziś zachowały się wspomnienia wychowanków, jak choćby Heinza Liszki, który trafił tu w 1944 roku jako 17-latek.

Rygor był tu nieludzki, a propaganda wszechobecna. W wielkiej sali jadalnej, gdzie dziś straszą puste ściany, wisiał gigantyczny portret Hitlera, a oficerowie Wehrmachtu prowadzili wykłady dla przyszłych kadr III Rzeszy. Po wojnie pałac, paradoksalnie, znów stał się domem dla dzieci – tym razem urządzono tu ośrodek szkolno-wychowawczy, który funkcjonował aż do 1997 roku. To właśnie z tego okresu pochodzą najbardziej mroczne legendy o "nawiedzonym" pokoju dyrektora czy świetlistych kulach przemykających przez piwnice.

Agonia w ogniu: Feralna noc maja 2016 roku

Prawdziwy upadek Bełcza Wielkiego zaczął się nie od wojny, a od urzędniczych błędów i braku wyobraźni w wolnej Polsce. Po likwidacji ośrodka w 1997 roku, pałac stał się ofiarą nieuczciwych transakcji. Przekazany fundacji za przysłowiową złotówkę pod budowę domu opieki, został wbrew umowie sprzedany deweloperowi, który wkrótce zbankrutował.

Opuszczony gigant stał się darmowym magazynem dla złodziei i wandali. Zniknęły zabytkowe parkiety, miedziana blacha z dachu, a nawet kaloryfery. Ostateczny cios przyszedł 15 maja 2016 roku. Potężny pożar strawił dach i wieżyczkę, a brak jakichkolwiek instalacji w budynku niemal jednoznacznie wskazywał na podpalenie. Przez kolejne lata osmalone mury, w których wciąż trzeszczały spalone belki, wydawały się wyrokiem śmierci dla tego miejsca.

Zobaczcie jak wygląda pałac w Bełczu Wielkim

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Nadzieja za 300 tysięcy – czy historia zatoczy koło?

Kiedy wydawało się, że Bełcz Wielki zniknie z mapy zabytków, stał się cud. W lipcu 2023 roku, po kilku bezskutecznych licytacjach, pałac kupili Gabriela i Marcin Pachołek z Wronowa za kwotę niespełna 300 tysięcy złotych. Nowi właściciele, pełni pasji i odwagi, postawili sobie za cel niemożliwe: podniesienie ruiny z popiołów.

Obecnie na terenie obiektu trwają intensywne prace porządkowe, a nowi gospodarze planują stworzyć tu hotel, spa i restaurację. Choć wyzwanie jest gigantyczne i wymaga milionowych nakładów, determinacja państwa Pachołek daje Bełczowi Wielkiemu drugą szansę – być może ostatnią w jego burzliwej, ponad siedmiusetletniej historii. Czy dawna szkoła Hitlerjugend stanie się miejscem wypoczynku i relaksu? Mieszkańcy i miłośnicy historii trzymają za to kciuki, patrząc, jak zrujnowana perła powoli odzyskuje swój blask.

Źródła: Polskie Zabytki, strefa-se, Wikipedia, Pałacowym Szlakiem