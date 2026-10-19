Pół wieku BWA

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało 30 czerwca 1976 roku na mocy zarządzenia ówczesnego wojewody leszczyńskiego. Zaczynało swoją misję w zupełnie innym miejscu, niż działa obecnie. Początkowo też bez stałej galerii i przestrzeni wystawienniczej. Pierwsza, tymczasowa siedziba administracyjna MBWA mieściła się przy al. Krasińskiego, dziś w kamienicy przy ul. Leszczyńskich.

- Pięćdziesiąt lat to powód do dumy, ale też zobowiązanie - przynajmniej mówię o sobie - wobec poprzednich dyrektorów, ale też następców. Wiele wspomnień, wiele wzruszeń, wielu artystów, którzy przez te 50 lat prezentowali tutaj swoje prace. Wspaniała publiczność, przyjaciele galerii, niezastąpieni pracownicy, zespół. Myślę, że wiele rzeczy się składa na to święto – mówiła Radiu Eska Sylwia Erbert-Hoja, dyrektor leszczyńskiego MBWA i artystka. - W tym roku mam 30-lecie pracy i myślę, że jestem też w takiej wyjątkowej sytuacji, bo mogłam od początku zapoznać się z różnymi rodzajami pracy tutaj w galerii.

Najcenniejsi w tej wieloletniej historii placówki są ludzie – twórcy i odbiorcy sztuki.

- Niezmiennie ludzie, którzy przychodzą do nas. Wiele osób, które - może tak wspomnę - przychodziło jako dzieci do nas na zajęcia, teraz po latach przychodzą już jako dorośli. I wielu z nich też wybrało tą drogę artystyczną i to jest też myślę najlepsza nagroda dla nas, że też mogliśmy się w jakiś sposób przyczynić do tego, że oni odnaleźli to swoje miejsce - mówi dyrektor MBWA. Jubileuszowa gala odbyła się w Teatrze Miejskim w Lesznie, gdzie nie zabrakło wspomnień i urodzinowego tortu. Podczas uroczystości uhonorowano także poprzednich dwoje dyrektorów placówki: Danutę Stemplewską i Marcina Kochowicza. To Danuta Stemplewska tworzyła MBWA i kierowała nim przez 39 lat.

Przez lata MBWA zorganizowała setki wystaw, warsztatów, czy wykładów. Promuje sztukę współczesną i wspiera młodych artystów. To szczególnie ważne w mieście, które nie ma szkoły plastycznej, czy uczelni artystycznej.

- Życzylibyśmy sobie, myślę, wspaniałych artystów, ciekawych wystaw, które mogą zaskoczyć publiczność z pewnością otwartości i jakiejś takiej tolerancji, akceptacji różnych innych sposobów myślenia. Tego, żeby nasza publiczność i my sami też, żebyśmy mogli w jakiś sposób odczuwać podobnie jak artyści i zrozumieć to, co chcą nam przekazać – mówiła dyrektor MBWA.

Z okazji jubileuszu instytucja prowadzi akcję „365 zdjęć na 365 dni roku jubileuszowego MBWA” w mediach społecznościowych. Codziennie publikowane są unikalne, archiwalne kadry i fotografie prezentujące jak na przestrzeni pięciu dekad zmieniała się placówka, jej pracownicy i publiczność.

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