To będzie formalność? Unia Leszno pojedzie dziś pod Jasną Górą

Kierunek Częstochowa

Częstochowianie dysponują najsłabszą kadrą w lidze, co potwierdziły wszystkie poprzednie mecze. Pod Jasną Górą wciąż czekają na premierowe zwycięstwo w sezonie. Częstochowianie przegrali jak do tej pory wszystkie mecze i zamykają ligową tabelę. W piątek w starciu z ekipą z Leszna też faworytem nie będą. Nie oznacza to jednak, by lekceważyć rywala. U siebie zespół ten jest w stanie napsuć krwi. Napsuł jej już w poprzedniej kolejce i to na torze w Lublinie, gdzie zdobył 40 punktów.

Jeśli Bykom od początku nie zabraknie koncentracji to jesteśmy przekonani o tym, że po 15 biegu będziemy mogli zespołowi Rafała Okoniewskiego dopisać trzy duże punkty. W drużynie z Wielkopolski doszło do jednej zmiany w awizowanym składzie. Wszyscy zastanawiają się, że do niej ostatecznie dojdzie, bo w awizowanych składach zawsze można dokonać jeszcze zmian. Znak zapytania dotyczy obsady jednej pozycji juniorskiej. Słabo spisuje się bowiem Kacper Mania. W składzie widnieje nazwisko Filipa Gano. Tu na pewno jednak dojdzie do zmiany. Nie wiemy jednak czy ostatecznie znajdzie się tam wspomniany Mania, czy Emil Konieczny, który w poprzednim meczu z Toruniem zainkasował w jednym wyścigu jeden punkt mijając rywala bardzo odważnym atakiem.

Jak przedstawiają się składy na mecz?

FOGO Unia Leszno: 1. Keynan Rew, 2. Janusz Kołodziej, 3. Benjamin Cook, 4. Grzegorz Zengota, 5. Piotr Pawlicki, 6. Nazar Parnitskyi, 7. Filip Gano

Krono-Plast Włókniarz: 9. Rohan Tungate, 10. Mads Hansen, 11. Jakub Miśkowiak, 12. Sebastian Szostak, 13. Jaimon Lidsey, 14. Szymon Ludwiczak, 15. Franciszek Karczewski

Start pierwszego wyścigu w piątkowym spotkaniu o godzinie 18.00.

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