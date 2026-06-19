Leszno oficjalnie walczy o jak najwyższą lokatę w tegorocznej edycji rowerowych zmagań. Czwartkowe wydarzenie pokazało, że pasja do dwóch kółek potrafi zjednoczyć całą lokalną społeczność, a możliwość przejechania się po torze, na którym na co dzień ścigają się żużlowcy Unii Leszno, była dla wielu magnesem nie do odparcia.

Wyjątkowa frekwencja i wielopokoleniowa integracja na Smoczyku

Frekwencja na leszczyńskim stadionie zaskoczyła samych organizatorów. Na starcie pojawili się zarówno profesjonaliści na zaawansowanym sprzęcie, jak i amatorzy oraz rodziny z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa było jedynie posiadanie roweru i uruchomienie specjalnej aplikacji, która rejestruje dystans pokonany przez reprezentantów poszczególnych miast. Na każdego, kto pokonał barierę 10 kilometrów, czekały drobne upominki, choć wielu uczestników mierzyło znacznie wyżej.

„Bardzo fajnie, nie spodziewaliśmy się aż takiej liczby uczestników, a to dopiero początek. Najmłodszy uczestnik ma nie wiem, ze cztery lata, a najstarsza uczestniczka w tej chwili 80 lat. Mamy śmiałków, którzy zapowiedzieli tutaj, że przynajmniej 100 kilometrów nakręcą” - mówi Aleksandra Michalska z urzędu miasta.

Co ważne, wydarzenie miało także głęboki cel społeczny. Każdy przejechany kilometr przekłada się na realne wsparcie finansowe – fundusze od sponsorów zostaną przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt podopiecznych schronisk dla zwierząt.

Młodzi cykliści zachwyceni jazdą po torze żużlowym

Dla wielu najmłodszych mieszkańców Leszna największą atrakcją była sama nawierzchnia. Możliwość przetestowania łuków i prostych, na których zazwyczaj ogląda się ryk silników i speedway na najwyższym poziomie, wywołała ogromne emocje wśród młodzieży.

„Bardzo fajna przygoda w ogóle, bo często oglądamy żużlowców, jak oni tutaj się ścigają na Smoczyku, a teraz mieliśmy sami okazję wypróbować te wszystkie ścieżki i tak dalej. Naprawdę to jest bardzo fajna okazja, żeby pojeździć. Zrobiliśmy już 15 wyścigów żużlowych” - mówi Janek, który na stadion przyszedł z kolegą.

Rywalizacja o miano Rowerowej Stolicy Polski 2026 trwa przez cały czerwiec. Leszno, które w ubiegłym roku zajęło wysokie, szóste miejsce, aktualnie plasuje się na siódmej pozycji i goni prowadzący Kołobrzeg. Do akcji i wspólnego zbierania kilometrów można dołączyć w każdej chwili – wystarczy pobrać darmową aplikację i wybrać Leszno jako swoje miasto. Kolejną okazją do wspólnej jazdy będzie zorganizowany rajd rowerowy, który zaplanowano już na 24 czerwca.

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