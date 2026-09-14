Trzeci mecz i trzecia porażka futsalistów z Leszna

W oczekiwaniu na wygraną

Najpierw była szokująca przegrana z Bochnią po hokejowym meczu, zakończonym wynikiem 7:9, a potem minimalna porażka 1:2 z Constractem w Olsztynie. Miało być do trzech razy sztuka, tym bardziej, że rywal ze Świecia wydawał się jak najbardziej do ogrania i w zasięgu. Niestety, dla Leszczynian wszystko zaczęło się źle.

Gospodarze nałapali fauli, a goście skutecznie egzekwowali przedłużone rzuty karne i do przerwy prowadzili 2:0. To było złe 20 minut w wykonaniu gospodarzy, który pokazali lepsze oblicze po przerwie. Złapali wówczas kontakt po bramce Siecli, ale Świecie szybko odpowiedziało i znów oba zespoły dzieliły dwa trafienia. Nadzieje wróciły w 36 minucie meczu. Na 2:3 dystans do rywala zmniejszył Deiby Arango. Do choćby wyrównania jednak nie doszło i kolejna trzecia porażka w trzecim meczu tego sezonu stała się faktem.

Kolejna szansa na przełamanie 16 września w Warszawie w meczu z Legią.

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