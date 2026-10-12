Trzecia wygrana z rzędu GI Malepszy Futsal Leszno

Rywal przed tym spotkaniem niczym szczególnym się nie wyróżniał, ale w Trapezie grał do końca i w tych ostatnich fragmentach spotkania na pewno mocniej zadrżały serca kibiców leszczyńskiej drużyny.

Torunianie rozpoczęli nawet od prowadzenia już w 3 minucie, ale trzy minuty później Malyshko doprowadził do remisu. Nie minęło kilka sekund jak po wznowieniu ze środka Betowski dał prowadzenie gospodarzom. Później Lisowski nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego, co się zemściło, bo rywal doprowadził do remisu 2:2. Potem jednak kolejnego karnego wykorzystał Gallego. Leszczynianie mieli kolejne dwie takie okazje, ale obie zmarnowane. Na koniec I połowy po indywidualnej akcji trafił niezawodny Gallego i po 20 minutach było 4:2. Gospodarze cały czas się rozpędzali. Po zmianie stron trafiali: znów Gallego, ale także Yelishev i Molicki, co dało już 5-bramkowe prowadzenie 7:2. Wystarczyło jednak 20 sekund, by rywal wykorzystał rozprężenie gospodarzy, a potem trafił po raz piąty i zrobiło się nerwowo.

Więcej bramek jednak już w tym meczu nie było, a zespół z Leszna wygrał ostatecznie 7:5, awansując na 9 miejsce w tabeli FOGO Futsal Ekstraklasy.