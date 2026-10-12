Dla "polubień"

Na filmiku widać było nastolatka, który z nożem w ręku groził kolejnym „krwawym piątkiem”. Uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi powiadomili o tym grono pedagogiczne. Samorząd Powiatu Gostyńskiego, któremu podlega szkoła wydał w tej sprawie oświadczenie.

- Nie ma zgody na agresję. Działamy i reagujemy. (…) Dyrektor szkoły zidentyfikował na nagraniu ucznia klasy I i niezwłocznie zgłosił ten fakt Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu. (...) Jednocześnie poinformował o podtrzymaniu decyzji i zamykaniu szkoły na klucz w czasie lekcji – można przeczytać w mediach społecznościowych Powiatu Gostyńskiego.

Zawiadomienie o niepokojącym nagraniu wpłynęło do gostyńskiej policji w minioną sobotę.

- 10 października dyrekcja jednej ze szkół powiatu gostyńskiego powiadomiła policjantów o nagraniu opublikowanym na TikToku. Widać na nim młodego mężczyznę trzymającego nóż i kierującego niepokojące zapowiedzi pod adresem szkoły. Na filmie pojawiły się również napisy "jestem nożownikiem" – informuje Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nastolatka policjanci zabezpieczyli m.in. nóż widoczny na filmiku oraz laptop i telefon, którego używał.

- 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku. Internetowa publikacja to nie zawsze niewinny żart. Treści, które mogą wywoływać strach i poczucie zagrożenia są traktowane poważnie. Chęć zdobycia popularności w sieci nie zwalnia z odpowiedzialności za własne zachowanie – dodaje M. Curyk.

Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

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