Chemia w praktyce

Nowe zaplecze dydaktyczne LO w Górze robi wrażenie. Ma zaawansowane wyposażenie, które umożliwia bezpieczną naukę chemii poprzez praktyczne eksperymenty. Pozazdrościć może go pewnie niejedna szkoła.

Laboratorium zostało wyposażone w profesjonalne dygestorium, specjalistyczne szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, sprzęt pomiarowy oraz nowoczesne stanowisko komputerowe przeznaczone do dokładnej analizy wyników badawczych.

Pracownia będzie wykorzystywana przede wszystkim w nowej innowacji pedagogicznej o nazwie „Chemia w praktyce”, którą poprowadzi nauczycielka Małgorzata Kauch. Podczas oficjalnego otwarcia uczniowie ogólniaka zaprezentowali gościom serię pokazowych doświadczeń chemicznych, demonstrując nie tylko pełne możliwości nowego sprzętu, ale i swoją wiedzę.

Powstanie tej nowoczesnej pracowni chemicznej możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Górowskiego. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni kosztowały ponad 140 tys. złotych.

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