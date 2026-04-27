Jeśli chcesz wystartować w biegu głównym, musisz się pośpieszyć. Zapisy online na dystanse 5 km i 10 km kończą się właśnie dzisiaj – 27 kwietnia 2026 roku.Dystanse: 5 km (opłata 50 zł) oraz 10 km (opłata 70 zł).Bieg dla dzieci: Dystans 1 km – zapisy odbywają się wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów. Udział dzieci jest bezpłatny, a limit uczestników wynosi 250 osób.

Uwaga kierowcy: część ulic będzie zamknięta

Organizatorzy ostrzegają przed utrudnieniami w ruchu. W godzinach 9:00–12:00 wybrane ulice zostaną całkowicie wyłączone z użytkowania.Zamknięte zostaną następujące ulice w Osiecznej:

ul. Ogrodowa i ul. Zwycięstwa.

ul. Miejska Droga i ul. Śniadeckich.

ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Gostyńska.

Trasa biegu prowadzi z Osiecznej przez Berdychowo aż do skrzyżowania w miejscowości Świerczyna. Służby apelują o zaplanowanie alternatywnych tras i cierpliwość.

Program zawodów (1 maja 2026)

Bazą wydarzenia będzie Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej (ul. Krzywińska 4).

08:00 – 09:45: Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów.10:00: Start biegu dla dzieci (1 km).10:20: Start biegów głównych na 5 km i 10 km.12:00: Uroczysta dekoracja zwycięzców.

Co czeka na uczestników?

Każdy biegacz, który ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet startowy. Dla najlepszych w kategoriach wiekowych przygotowano puchary i nagrody rzeczowe. Na trasie dostępne będą punkty nawadniania oraz opieka medyczna.

To doskonała okazja, aby aktywnie rozpocząć długi weekend majowy w „lokalnym uroku” Gminy Osieczna. Do zobaczenia na starcie!

