Psy i koty do schrupania

Akcja „Ciastko z Misją” trwała ponad miesiąc. Kruche okrągłe ciasteczka ze zdjęciami psów i kotów ze schroniska w Henrykowie sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Trafiły na leszczyński rynek kilka tygodni temu. Każde 10 złotych z ich sprzedaży organizatorzy postanowili przeznaczyć na wsparcie leszczyńskiego schroniska.

- Udało się zebrać 8200 złotych. Pieniądze przeznaczymy na pewno na dobrostan wszystkich naszych zwierząt, które są w schronisku. Chcemy część pieniędzy przeznaczyć na remont bud i częściowo na leczenie psów i kotów – powiedziała Radiu Eska Małgorzata Buczyńska, kierownik schroniska w Henrykowie. - Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, wsparli ją i podzielili się dobrem.

Akcję zorganizowały Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie oraz Cukiernia Nowaczyński w Lesznie. Charytatywne ciastka można było nabyć m.in. podczas ostatniego dnia otwartego w schronisku "Słodkie powitanie wiosny", w którym wziął udział także Klub Sportowy Unia Leszno.

