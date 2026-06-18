Nazywano ją więzieniem pięknej Halszki. Historia tej wielkopolskiej baszty zadziwia do dziś

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-18 8:34

Gdybyśmy cofnęli się do XVI wieku i zapytali ówczesnych mieszkańców o najbardziej tajemnicze miejsce w okolicach Poznania, bez wahania wskazaliby na ceglaną wieżę przy zamku w Szamotułach. To właśnie tutaj, za grubymi murami, przez czternaście lat rozgrywał się dramat Elżbiety z Ostroga, znanej światu jako Halszka. Jej losy, splecione z wielką polityką i osobistym nieszczęściem, do dziś sprawiają, że to miejsce emanuje chłodem nawet w upalne dni .

Baszta Halszki w Szamotułach skrywa mroczna legendę
Autor: Powiat Szamotuły/ Materiały prasowe

Dziś ta wielkopolska baszta, będąca częścią Zespołu Zamkowego Górków, stanowi fascynujący cel dla każdego, kogo interesuje turystyka historyczna w Wielkopolsce. To tutaj historia najbogatszej panny w kraju miesza się z mrocznymi legendami i unikatowymi skarbami sztuki sakralnej. Szamotuły to miejsce, w którym mury szepczą o dawnej niewoli, a zamkowy park pozwala na chwilę wytchnienia od zgiełku miasta.

Dlaczego warto zboczyć z trasy do Poznania, by odwiedzić Szamotuły?

Odpowiedź kryje się w mrocznej historii izolacji, legendzie o żelaznej masce oraz niespodziewanym blasku bizantyjskich ikon, które tworzą tu unikatowy na skalę kraju kontrast.

Czarna Księżniczka, czyli dlaczego Halszka nosiła ten przydomek?

Wyjaśnienie zagadki przydomka prowadzi nas do tragicznych losów magnatki. Halszka z Ostroga w Szamotułach narodziła się jako Czarna Księżniczka. Nazwa ta nie odnosiła się do koloru murów, lecz do żałobnych sukien, które Elżbieta nosiła na znak utraconego szczęścia. Według historycznych przekazów, została ona uwięziona przez męża, wojewodę Łukasza III Górkę, a legenda głosi, że zmuszano ją do noszenia żelaznej maski, by nikt nie mógł podziwiać jej urody.

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Historia baszty w Szamotułach. Od magnackiej potęgi po czternaście lat izolacji

Historia baszty jest nierozerwalnie związana z rodem Górków. Choć zamek tętnił życiem, czworoboczna wieża stała się miejscem przymusowego odosobnienia. Przez ponad dekadę jedynym kontaktem Halszki ze światem miał być podziemny korytarz, którym prowadzono ją na modlitwy do pobliskiego kościoła, gdzie ukrywano ją w zakratowanej niszy. Ta aura tragizmu pozostała w tych murach na zawsze, budując tożsamość Szamotuł jako jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc w regionie.

Zamek Górków – mroczne legendy i bizantyjskie skarby

Najważniejszym zabytkiem, jaki musi uwzględnić każdy planujący, co zobaczyć w Szamotułach, jest bez wątpienia Baszta Halszki oraz sąsiadujący z nią zamek. Wewnątrz wieży czas zdaje się stać w miejscu – w tzw. komnacie Halszki można poczuć klaustrofobiczną atmosferę jej wieloletniego więzienia.

Jednak to, co najbardziej zaskakuje turystów, znajduje się w zamkowych salach. Zamek Górków skrywa największy w kraju zbiór ikon prawosławnych i unickich. Ponad 1200 eksponatów tworzy niesamowity kontrast z gotycko-renesansową architekturą. Złoto i intensywne barwy religijnego malarstwa wschodu sprawiają, że spacer po obiekcie staje się mistycznym przeżyciem, którego nie spodziewalibyśmy się w tej części Polski.

Dlaczego warto tu przyjechać?

Zabytki województwa wielkopolskiego często kojarzą się z poznańskim koziołkami, jednak to właśnie Szamotuły pozwalają poczuć autentyczny klimat dawnych wieków i dotknąć historii nieopowiedzianej do końca. Ta miejscowość łączy w sobie wszystko, co najlepsze w regionie: mroczne legendy, wybitną sztukę i spokój, którego próżno szukać w obleganych kurortach.Niezależnie od tego, czy szukacie opowieści z dreszczykiem o duchu błąkającym się w mgle, czy interesuje Was turystyka historyczna, dawna siedziba Górków nie zawiedzie Waszych oczekiwań. To miejsce, w którym historia Czarnej Księżniczki wciąż żyje w surowych murach, przypominając o cenie wolności.

Źródła: wielkopolska.travel/zamek-gorkow-w-szamotulach/ hrabiatytus.pl/sladami-duchow-z-wielkopolskich-zamkow/ polskapogodzinach.pl/najpiekniejsze-palace-i-zamki-wielkopolski/

Więzienie pięknej Halszki. Mroczna baszta w Szamotułach skrywa sekret Czarnej Księżniczki
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