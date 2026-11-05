16-latek na motorowerze bez uprawień. Ojciec ukarany mandatami

Policjanci patrolowali akurat ul. Surzyńskiego w Kościanie. Było to w poniedziałek (2 listopada). Około godz. 22:30 zauważyli motorower elektryczny bez tablicy rejestracyjnej. Mundurowi zatrzymali kierującego nim młodego człowieka do kontroli.

Za kierownicą pojazdu siedział 16-latek. W trakcie kontroli okazało się, że nie posiadał on uprawnień wymaganych do kierowania tym pojazdem. Ujawniono również, że motorower w ogóle nie był dopuszczony do ruchu. Nieletni został przekazany pod opiekę ojca. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Sprawa wkrótce zostanie rozpatrzona przez sąd rodzinny – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Zatrzymanie syna pociągnęło za sobą także konsekwencje dla jego ojca. Rodzic ukarany został mandatami karnymi na kwotę 2 tys. złotych – za dopuszczenie do kierowania pojazdem osoby nieposiadającej wymaganych uprawnień oraz dopuszczenie do kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu.