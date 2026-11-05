Z drogi do sądu

Wszystko zaczęło się w miniony piątek (30 października). Gostyńscy policjanci patrolowali obwodnicę Gostynia, w ciągu drogi krajowej nr 12. W trakcie kontroli prędkości zwrócili uwagę na dostawczego Renault Mastera, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. Mundurowi wydali mu sygnał do zatrzymania się, ale kierowca go zignorował. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Podczas ucieczki, na oczach policjantów kierujący wyprzedził na skrzyżowaniu osobówkę. Ostatecznie sam się zatrzymał, na poboczu drogi.

Za kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec Konina. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach ustalono, że mężczyzna posiada dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. 32-latek został zatrzymany – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Sprawa 32-latka szybko znalazła swój finał. Trafiła do Sądu Rejonowego w Gostyniu w trybie przyspieszonym. Trzy dni później odbyła się rozprawa i mieszkaniec Konina usłyszał wyrok.

Za kierowanie pojazdem pomimo dwóch aktywnych zakazów kierowania pojazdami sąd wymierzył mężczyźnie karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo zobowiązał 32-latka do zapłaty świadczenia pieniężnego a wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny – mówi M. Curyk.

Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna odpowie niebawem także za przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na oznakowanym skrzyżowaniu oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

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