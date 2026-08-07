Surowa kara dla młodego kierowcy. Za nocne drifty na rondzie we Włoszakowicach

Joanna Haliasz
2026-08-07 10:46

Piski opon usłyszeli z daleka patrolujący miejscowość policjanci. Za kółkiem BMW siedział 25-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice.

Surowa kara dla młodego kierowcy. Za nocne drifty na rondzie we Włoszakowicach
Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Po prawku i po kieszeni

Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych we Włoszakowicach. Miejscowi dzielnicowi jeszcze nie widzieli auta, a już je słyszeli. Piski opon dochodziły z daleka, z Ronda Jana Pawła II. Mundurowi pojechali w jego stronę.

- Kierujący samochodem marki BMW, po nocnym pokazie połączonym z hałasem „palonych opon”, dynamicznie zjechał z ronda w kierunku Boszkowa wprost na policyjny patrol - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Kierowcą BMW okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice.

- Za celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg został ukarany przez dzielnicowych mandatem w wysokości 5 tys. złotych, a na jego „konto” wpłynęło 10 punktów karnych. Przepisy za to wykroczenie obligatoryjnie przewidują zatrzymania prawa jazdy na okres trzech miesięcy, więc 25-latek odzyska je w listopadzie - informuje M. Żymełka.

Policja przypomina, że droga to nie miejsce do niebezpiecznych manewrów i zabaw - "tego typu aktywności powinny odbywać się wyłącznie w warunkach do tego przeznaczonych".

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