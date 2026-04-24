2000 kilometrów dla Unii Leszno! Niezwykła historia fana ze Szkocji

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-04-24 10:04

Dla większości kibiców wyjazd na mecz to kilkudziesięciu kilkunastu minut. Może godzin. Dla Michaela Purvesa to wyprawa przez pół Europy. Szkot z okolic Edynburga regularnie pokonuje dwa tysiące kilometrów, by zasiąść na stadionie im. Alfreda Smoczyka. Dlaczego wybrał właśnie Leszno? Jego historia to gotowy scenariusz na film.

Ze Szkocji dl Leszna. Kibicowska pasja Michaela Purvesa
Ze Szkocji dl Leszna. Kibicowska pasja Michaela Purvesa Ze Szkocji dl Leszna. Kibicowska pasja Michaela Purvesa Ze Szkocji dl Leszna. Kibicowska pasja Michaela Purvesa Ze Szkocji dl Leszna. Kibicowska pasja Michaela Purvesa
Galeria zdjęć 6

Od Grand Prix w Bydgoszczy do miłości w Lesznie

Wszystko zaczęło się od pożegnalnego turnieju Leigh Adamsa. Michael, który jest wielkim fanem speedwaya w Szkocji, przyjechał do Polski na Grand Prix w Bydgoszczy, a przy okazji odwiedził Leszno. To, co zobaczył na „Smoczyku”, kompletnie go oczarowało.

– Atmosfera na stadionie była po prostu fantastyczna. W Szkocji też kochamy żużel, ale tutaj to zupełnie inny poziom – wspomina Michael w materiale opublikowanym przez oficjalny profil Unii Leszno.

Szkot bywa w Lesznie co najmniej raz w roku, a bywały sezony, gdy przylatywał na mecze trzy lub cztery razy.

Dlaczego właśnie Unia? „To rodzinna atmosfera”

Dla Michaela Unia to coś więcej niż klub sportowy. W rozmowie z przedstawicielami klubu podkreśla, że kluczowa jest filozofia drużyny.

  • Szkolenie młodzieży: Michael jest pod wrażeniem tego, jak klub od najmłodszych lat prowadzi swoich zawodników.
  • Bycza Rodzina: Szkot docenia otwartość klubu i fakt, że mimo iż Unia nie zawsze jest najbogatszym klubem w lidze, nadrabia to klimatem i profesjonalizmem.
  • Janusz Kołodziej: To ulubiony zawodnik Michaela. Szkot podziwia go nie tylko za umiejętności, ale przede wszystkim za lojalność wobec barw klubowych.

Tablica rejestracyjna „LESZNO” w Edynburgu

O tym, jak wielkim fanem jest Michael, najlepiej świadczy jego samochód. W 2020 roku Szkot kupił specjalną, personalizowaną tablicę rejestracyjną z napisem „LESZNO”. Choć w Wielkiej Brytanii ten napis nic nie znaczy, w 2022 roku Michael przyjechał tym autem do Polski.

– Nawet policja w mieście mnie zatrzymała, pytając: „Skąd masz taką tablicę?”. Odpowiedziałem, że to specjalna rejestracja dla Leszna – śmieje się Michael.Klub Unia Leszno, doceniając pasję swojego kibica, zaprosił go do siedziby przed meczem z Włókniarzem Częstochowa i obdarował zestawem klubowych gadżetów.

Znasz historię leszczyńskiego żużla? Sprawdź się w quizie!
Pytanie 1 z 10
W którym roku powstał Leszczyński Klub Motocyklowy?
Leszczyński Klub Motorowy