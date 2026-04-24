W czwartek, 23 kwietnia, świat polskiej polityki i mediów społecznościowych zatrzymał się w miejscu. Łukasz Litewka, 36-letni poseł z Sosnowca, zginął na miejscu potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Choć unikał partyjnych kłótni, jego skuteczność w działaniu budziła podziw w całym kraju.

"Leszno zasługuje na więcej" – tajemnica hasła wyborczego

Prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, podzielił się poruszającym wspomnieniem o swoim koledze z sejmowych ław. Jak się okazało, to właśnie Łukasz Litewka był "duchowym ojcem" kampanii samorządowej obecnego włodarza miasta.

Podczas prywatnych konsultacji przed wyborami w 2024 roku, to właśnie Litewka miał podpowiedzieć Rusieckiemu zwycięskie hasło: „Leszno zasługuje na więcej”. Prezydent podkreślił, że zmarły poseł był mistrzem komunikacji i doskonale rozumiał potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, a ich relacja była oparta na wzajemnym wsparciu.

Społecznik, który zmieniał zasady gry

Łukasz Litewka zasłynął nietypową kampanią wyborczą – na jego banerach zamiast obietnic politycznych widniały psy do adopcji. Jego działalność wykraczała jednak daleko poza ochronę zwierząt:

Pomoc chorym dzieciom: Dzięki ogromnym zasięgom w sieci potrafił w błyskawicznym tempie zebrać wielomilionowe kwoty na leczenie najmłodszych.

Walka o prawa zwierząt: Był głosem tych, którzy sami o pomoc nie poproszą, angażując się m.in. w akcję „Zerwijmy łańcuchy".

Nowa jakość w Sejmie: Mandat zdobył startując z ostatniego miejsca na liście, udowadniając, że realna pomoc społeczna znaczy dla wyborców więcej niż partyjna hierarchia.

Niedziela na Rynku: Minuta ciszy w Lesznie

Śmierć posła wywołała natychmiastową reakcję leszczyńskiej grupy „Pieskie Leszno”. Mieszkańcy, dla których bliskie były ideały Litewki, postanowili zorganizować symboliczne pożegnanie.

"Na chwilę. Dla Łukasza, dla pamięci, dla cichego dziękuję. Nic więcej mówić nie trzeba" – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 12:00 na leszczyńskim Rynku. Będzie to lokalna odpowiedź na marsz pamięci planowany w tym samym czasie w Warszawie. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć człowieka, który pokazał, że polityka może mieć ludzką i niezwykle wrażliwą twarz.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat