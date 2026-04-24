Czy FOGO Unia Leszno skruszy Stal? W niedzielę mecz na Smoku

Gorzowianie zaskakują

Gorzowianie przed sezonem skazywani byli na ciężką walkę o utrzymanie, a w zasadzie na siódme miejsce. Tymczasem dwa pierwsze spotkania z ich udziałem pokazały, że zespół ten, mający dość młody skład może powalczyć o coś więcej. Już na inaugurację Gorzowianie sprawili sporą niespodziankę remisując w Grudziądzu, przy czym to Stal była wtedy bliżej zwycięstwa. W drugim meczu z kolei zespół Piotra Palucha do końca walczył na swoim torze z jednym z faworytów sezonu – Betard Spartą Wrocław, ulegając jej zaledwie 44:46. Kilka dni temu kontuzji doznał jednak Anders Thomsen. Duńczyk jest obok Jacka Holdera liderem drużyny. Jego absencja mocno osłabia drużynę znad Warty przed meczem w Lesznie.

Zaskoczeniem jest też awizowany skład FOGO Unii, w którym brakuje Kacpra Mani. Pojawił się za to Marcel Juskowiak, który ostatnio błysnął w I rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, zdobywając komplet 12 punktów. Obecność Juskowiaka nie oznacza, że zabraknie Mani. Wielce prawdopodobne, że ten znajdzie się tym razem na pozycji rezerwowego.

Jak przedstawiają się awizowane składy?

Gezet Stal Gorzów: 1. Jack Holder, 2. Anders Thomsen (ZZ), 3. Marcel Szymko, 4. Oskar Chatłas, 5. Paweł Przedpełski, 6. Oskar Paluch, 7. Adam Bednar

FOGO Unia Leszno: 9. Grzegorz Zengota, 10. Janusz Kołodziej, 11. Ben Cook. 12. Keynan Rew. 13. Piotr Pawlicki, 14. Nazar Parnicki, 15. Marcel Juskowiak

Niedzielny mecz na stadionie im. Alfreda Smoczyka rozpocznie się o godzinie 17.00.

