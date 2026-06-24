Beczkowozy, bramki zraszające i tysiące foliowych woreczków z wodą

Łączne zużycie wody dostarczonej przez miejską spółkę w piątek i sobotę wyniosło 23 tysiące litrów. Dystrybucja odbywała się na dwa sposoby. Około 16 000 litrów wody nalano z beczkowozów bezpośrednio do butelek, pojemników i bidonów przyniesionych przez widzów. Pozostałe 8 000 litrów rozdano w formie 16 000 zgrzewanych foliowych woreczków o pojemności 0,5 litra każdy.

Pracownicy przedsiębiorstwa z zapasami wody byli obecni m.in. przy obu bramach wejściowych, gdzie tworzyły się kolejki osób oczekujących na wejście na lotnisko. Dodatkowo w kilku miejscach ustawiono bramki zraszające, które rozpylały chłodzącą mgiełkę wodną.

Masowe i szybkie przygotowanie tak dużej liczby poręcznych porcji kranówki wymagało zastosowania odpowiedniego sprzętu. Wodociągi Leszczyńskie wykorzystały w tym celu specjalistyczną paczkowarkę. Urządzenie pozwoliło na bieżąco uzupełniać zapasy zapakowanej wody i sprawnie przekazywać ją osobom potrzebującym schłodzenia podczas całego weekendu lotniczego w Lesznie.