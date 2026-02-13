Pracownia przyszłości w szkole na Gronowie

Nowa pracownia w Lesznie to 25 stanowisk komputerowych podłączonych do centralnego serwera. Uczniowie logują się do niego i uruchamiają programy bezpośrednio na serwerze, co zapewnia płynne działanie aplikacji oraz brak hałasu typowego dla tradycyjnych komputerów.

To także rozwiązanie energooszczędne – terminale pobierają znacznie mniej prądu niż standardowe komputery, a koszty eksploatacji sali są niższe. Dzięki temu uczniowie mogą pracować w pełnym składzie, bez dzielenia klas na grupy.

Remont i wyposażenie – wszystko z miejskiego budżetu

Pracownia nie powstała tylko w nowym wnętrzu. Sala przeszła gruntowny remont, a wyposażenie obejmuje nowoczesny sprzęt komputerowy, tablicę multimedialną i meble dopasowane do potrzeb uczniów. Koszty inwestycji w całości pokryło miasto Leszno – 108,7 tys. zł za remont i 114,3 tys. zł za wyposażenie.

Bez wsparcia miasta nie byłoby możliwe stworzenie takiej sali. Teraz uczniowie mogą korzystać z komfortowej, nowoczesnej przestrzeni do nauki kompetencji cyfrowych, nie tylko na lekcjach informatyki, ale także podczas projektów i zajęć dodatkowych.

Samotnik - wywiad - Jason Statham i Bodhi Rae Breathnach