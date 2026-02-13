Rozmowy o nowym obiekcie

Wójt gminy Lipno poinformował o prowadzonych rozmowach dotyczących budowy niewielkiego basenu w Wilkowicach.

– „W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach powstanie – może niewielki, ale bardzo potrzebny i pożądany – basen do nauki pływania, z którego korzystać będą dzieci i młodzież, a także uczniowie naszych gminnych szkół.”

Prywatne finansowanie inwestycji

Za realizację przedsięwzięcia ma odpowiadać Adrian Wojciechowski, były zawodowy pływak i instruktor pływania, który prowadzi Akademię Pływania. To on deklaruje sfinansowanie i budowę obiektu.

W swoim wpisie na FB podkreślił, że projekt ma znaczenie nie tylko sportowe, ale także społeczne.

– „Basen w Gminie Lipno to realna inwestycja w bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój dzieci oraz młodzieży oraz dorosłych. Cieszę się, że wspólnie możemy tworzyć miejsce, które będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.”

Na razie trwają ustalenia dotyczące szczegółów inwestycji. Jeśli projekt zostanie dopięty, Wilkowice zyskają nowy obiekt sportowy finansowany z prywatnych środków, dostępny dla mieszkańców gminy.

