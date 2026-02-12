Strażacy w teatrze

Po raz pierwszy podsumowanie strażackiego roku odbyło się poza komendą przy ul. Okrężnej – w Teatrze Miejskim przy ul. Narutowicza. Na deskach teatru ze strażacką scenografią komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Sowiński podziękował za współpracę i wsparcie komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz samorządom Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

2025. w liczbach

W 2025 roku strażacy wzywani byli do 1267. zdarzeń. To o 44 zdarzenia mniej, niż w 2024 roku (1311). Większość z nich stanowiły tzw. miejscowe zagrożenia – 896 zdarzeń (2024 – 954 zdarzenia), pożary – 216 (2024 – 185) oraz fałszywe alarmy – 155 (2024 – 172). Najwięcej z nich zanotowano w Lesznie (569) oraz w gminie Włoszakowice (141). Najmniej zdarzeń w minionym roku zanotowano w gminie Krzemieniewo – 48 (w 2024 w gminie Wijewo – 55).

Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych, a wypadków „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego”, które doprowadziło do 202 zdarzeń.

„Niestety w 2025 roku nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Strażacy usuwali skutki zdarzeń, w których ogółem zginęło 36 osób (33 w miejscowych zagrożeniach i 3 w pożarach), a 172 odniosło obrażenia, w tym 3 osoby w pożarach” – podsumowali strażacy.

Tragicznie karty minionego roku to m.in. wypadek w zakładzie w Gołanicach, w którym kamienne płyty przygniotły mężczyznę, wypadek drogowy rodziny między Krzyckiem Wielkim a Boguszynem oraz upadek awionetki w Krzycku Wielkim, w którym zginęli dwaj mężczyźni.

Wszystkie zanotowane w 2025 roku zdarzenia spowodowały straty w wysokości ponad 11,7 mln złotych. W pożarach i miejscowych zagrożeniach strażacy uratowali mienie o wartości ponad 40,5 mln złotych.

Akcja CBŚP w Jankach

Polecany artykuł: Trzy osoby w szpitalu po groźnym wypadku w Lesznie