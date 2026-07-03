Ile to jest prądu?

Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna. Inwestorzy zaplanowali tam montaż aż 258 tysięcy nowoczesnych paneli fotowoltaicznych. Co to oznacza dla zwykłego człowieka? Szacuje się, że ta jedna farma wyprodukuje tyle czystej energii, ile rocznie zużywa około 51 tysięcy typowych polskich rodzin. Można więc powiedzieć, że słońce nad gminą Sława zasili prądem całe spore miasto.

Wielkie wyzwanie pod dnem rzeki

Budowa takiej elektrowni to nie tylko układanie paneli. Inżynierowie musieli zmierzyć się z nie lada wyzwaniem – aby połączyć farmę z siecią energetyczną, wykonano specjalny, skomplikowany przewiert pod dnem Odry. Na miejscu wbito już tysiące stalowych słupów, na których teraz montowane są konstrukcje pod szklane tafle paneli.Gmina Sława kojarzy się nam głównie z wypoczynkiem nad jeziorem i turystyką. Teraz do tej listy dojdzie nowoczesna, „zielona” energia. Farma PV LION ma być gotowa do końca 2026 roku, a pierwszy prąd popłynie z niej wiosną 2027 roku.

Dla nas wszystkich to krok w stronę czystszego powietrza i mniejszego uzależnienia od węgla. Jak mówią wykonawcy, to projekt, który realnie zmienia to, jak w Polsce powstaje prąd.

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