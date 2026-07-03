Zarobki w Wielkopolsce 2026: Gdzie portfele pękają w szwach, a gdzie zarabia się najmniej?

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-03 8:07

Wielkopolska gospodarka w 2026 roku wykazuje dużą dynamikę wzrostu, co bezpośrednio przekłada się na zawartość portfeli mieszkańców. Choć region plasuje się w krajowej czołówce pod względem PKB, różnice w płacach między poszczególnymi powiatami i branżami są uderzające.

Poznań, tu zarabia się najlepiej w Wielkopolsce
Autor: wikipedia/Szymon Wojtyszyn

Magiczna bariera 8000 złotych przekroczona

Najnowsze dane z początku 2026 roku wskazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 184,07 zł, co oznacza potężny wzrost o 11,8% w skali roku. Rok wcześniej, w 2025 roku, średnia dla całego województwa oscylowała wokół 8 013,38 zł. Mimo tych imponujących kwot, Wielkopolska pod względem średnich zarobków zajmuje 9. miejsce w Polsce, pozostając poniżej średniej krajowej.

Ranking zamożności: Poznań kontra reszta regionu

Analiza terytorialna pokazuje, że zaledwie trzy obszary w województwie mogą pochwalić się zarobkami powyżej średniej regionalnej.

Gdzie zarabia się najwięcej?

  • Poznań: Niekwestionowany lider. Przeciętne wynagrodzenie jest tu o 22,4% wyższe od średniej wojewódzkiej.
  • Powiat szamotulski: Solidne drugie miejsce z zarobkami o 1,8% powyżej średniej.
  • Leszno: Podium zamyka miasto na prawach powiatu z wynikiem o 0,8% wyższym od średniej.

Warto dodać, że w samym Poznaniu wydajność pracy jest jedyną w regionie, która przekracza średnią krajową.

Gdzie płace są najniższe? Na drugim biegunie znajdują się powiaty, w których pensje są znacznie skromniejsze. Do „ogona” płacowego należą:

  • Powiat krotoszyński: Zarobki aż o 20,9% niższe od średniej wojewódzkiej.
  • Powiat kępiński: Pensje o 19,7% niższe od średniej. Przykładowo, dane za 2024 rok wskazywały tam kwotę 6 230,53 zł brutto.
  • Powiat złotowski: Wynagrodzenia o 16,5% niższe od przeciętnych w regionie.

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Branże, w których płacą najlepiej

To, ile zarabiasz, zależy w Wielkopolsce nie tylko od tego, gdzie mieszkasz, ale przede wszystkim w jakim sektorze pracujesz.

  • Złote branże: Najwyższe gaże otrzymują specjaliści z sekcji informacja i komunikacja (średnio 14 215,78 zł) oraz osoby zatrudnione przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (12 345,88 zł). Najwyższe podwyżki w ostatnim czasie odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości oraz budownictwie.
  • Najniższe stawki: Najtrudniejsza sytuacja finansowa utrzymuje się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie średnia płaca wynosi zaledwie 5 956,41 zł.

Czy Wielkopolanie są zadowoleni?

Co ciekawe, mimo że to w Poznaniu zarabia się najwięcej, to właśnie pracownicy ze stolicy regionu najsurowiej oceniają swoją sytuację ekonomiczną i najrzadziej deklarują zadowolenie z warunków zatrudnienia. Z kolei najwyższy poziom satysfakcji z pensji i warunków pracy odnotowuje się w podregionach konińskim i kaliskim.Dla większości mieszkańców regionu (68,8%) to właśnie satysfakcjonujące zarobki są najważniejszym czynnikiem w życiu zawodowym, wyprzedzając poczucie bezpieczeństwa czy relacje z przełożonym.

źródła: 

"Gospodarka - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego""Gospodarka Wielkopolski w lutym 2026: Solidny wzrost produkcji i stabilizacja rynku pracy""Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2026 - Urząd Statystyczny w Poznaniu""Sytuacja osób pracujących w województwie wielkopolskim w 2021 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu""Struktura wynagrodzeń w województwie wielkopolskim w październiku 2024 r. - Urząd Statystyczny w Poznaniu""Powiat kępiński w liczbach - polskawliczbach.pl"

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