Miliony z Unii Europejskiej na bezpieczną trasę

Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi 5 538 065,58 zł, z czego unijne wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to dokładnie 3 096 527,33 zł. Głównym inwestorem prowadzącym przedsięwzięcie jest Powiat Leszczyński, przy wsparciu finansowym Miasta Leszno oraz Gminy Osieczna. Nowa infrastruktura o długości 5066 metrów znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa cyklistów podróżujących na odcinku od granicy Leszna do Kąkolewa.

Jak będzie wyglądać nowa droga dla rowerów?

O parametrach technicznych oraz dokładnym położeniu inwestycji opowiedział burmistrz Osiecznej: „Ścieżka powstanie w miejscu dawnego pasa przeciwpożarowego, czyli kilka metrów od drogi. Nawierzchnia zostanie wykonana z mieszanki mineralno-żywicznej, ponieważ na terenach leśnych tylko taki materiał może powstać. Całość uzupełnimy oczywiście betonowymi obrzeżami”.

Poprowadzenie trasy śladem dawnego pasa przeciwpożarowego pozwoli uniknąć wycinki cennych drzew. Zastosowane do budowy materiały będą wodoprzepuszczalne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. W Kąkolewie, bezpośrednio przy przystanku autobusowym, zaplanowano nowoczesne miejsce przesiadkowe Park&Ride oraz Bike&Ride. Powstanie tam:

5 miejsc parkingowych dla samochodów (w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami),

8 stanowisk do bezpiecznego zostawienia rowerów,

samoobsługowa stacja naprawy,

energooszczędne oświetlenie fotowoltaiczne.

Docelowo trasa ma połączyć się z planowaną przez GDDKiA drogą dla rowerów w Kąkolewie i istniejącą trasą w kierunku Gostynia. Od strony Leszna zostanie włączona w istniejącą sieć dróg rowerowych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2026-2027.