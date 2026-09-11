30 kilogramów mefedronu w bagażniku. Dwaj mieszkańcy Kościana zatrzymani [ZDJĘCIA/FILM]

Joanna Haliasz
2026-09-11 8:34

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów przy zjeździe z A2 w pobliżu Nowego Tomyśla. W bagażniku Hondy, którą kierował, znaleźli 30 kilogramów mefedronu. Drugi zatrzymany, 23-latek, wpadł w ręce mundurowych w Kościanie. Obu grozi długi pobyt za kratkami.

Bagażnik narkotyków

Pierwszy z zatrzymanych ma 36 lat. Mundurowi podejrzewali, że może przewozić w samochodzie narkotyki. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, razem z funkcjonariuszami wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli Hondę Accord.

- W bagażniku swojego samochodu przewoził 30 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 1,8 mln złotych. Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego mężczyzny na terenie Kościana, policjanci zabezpieczyli dodatkowo 40 gramów kokainy oraz blisko 14 tys. złotych - informuje Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dwa dni później policjanci zatrzymali w Kościanie 23-latka. Młody mężczyzna posiadał w miejscu zamieszkania kilkadziesiąt gramów mefedronu, a także worki hermetyczne i zgrzewarki, służące prawdopodobnie do ich porcjowania.

36-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach zarzut handlu narkotykami, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia. 

Wczoraj policja w Lesznie poinformowała o zatrzymaniu trzech mieszkańców miasta, u których znaleziono łącznie 4,5 kg narkotyków.

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