Kilogramy narkotyków

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Leszna, którego są mieszkańcami. Jako pierwszy zatrzymany został 43-latek, u którego mundurowi znaleźli największą ilość narkotyków.

- Pierwszy z nich to 43-latek, który posiadał ponad 3 kilogramy amfetaminy. Mężczyzna w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, w związku z czym obecnie usłyszał zarzut przestępstwa posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych, popełnionego w warunkach recydywy. Oznacza to, że podejrzanemu obecnie grozi do 15 lat więzienia. W miniony weekend 43-latek na wniosek leszczyńskiej prokuratury został aresztowany na okres 3 miesięcy i przebywa już w więzieniu - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Podobny los spotkał także 29-latka.

- Został zatrzymany przez policjantów, którzy w jego garażu znaleźli prawie 1,5 kilograma różnych narkotyków w postaci marihuany, mefedronu oraz amfetaminy. Narkotyki były poporcjowane. Niewykluczone, że w ten sposób były już przygotowane do dalszej sprzedaży i wprowadzenia na rynek - mówi M. Żymełka.

Policjanci zatrzymali także 38-latka, który w zajmowanym mieszkaniu posiadał ponad 100 gramów mefedronu i marihuany.

Polskie prawo zabrania posiadania jakiejkolwiek ilości środków odurzających czy substancji psychotropowych. Za to przestępstwo grożą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.

Zachowaj wspomnienia lata w zapachach - sól morska