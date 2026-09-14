60-latek z Leszna z poważnym zarzutem. Przewoził tysiące nielegalnych papierosów

Joanna Haliasz
2026-09-14 13:46

Mężczyzna wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej. W trakcie kontroli kierowca Opla był niespokojny i trzęsły mu się ręce.

Torby i karton wypełnione paczkami papierosów bez akcyzy. O nielegalnym towarze z Leszna przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Może gdyby nie ręce...

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Leszna. Było to wieczorem, w miniony piątek (11 września). Gdy tylko podeszli do niego policjanci natychmiast zorientowali się, że ma coś na sumieniu. 

- W trakcie kontroli siedzący za kierownicą był niespokojny i trzęsły mu się ręce. Okazało się, że 60-letni mieszkaniec Leszna przewoził w bagażniku samochodu nielegalne papierosy różnych marek, bez polskich znaków akcyzy. W sumie było ich 18 400 sztuk. Podczas przeszukania domu 60-latka policjanci znaleźli kolejne 100 paczek papierosów - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Oszacowano, że strata Skarbu Państwa z powodu uszczuplenia wyniosła ponad 40 tys. złotych.

60-latek usłyszał zarzut przestępstwa karno – skarbowego. Grozi mu za to do kara 5 lat pozbawienia wolności, a także wysoka grzywna.   

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