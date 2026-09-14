Od rana pijany

Wszystko rozegrało się ok. godz. 6:50 w miejscowości Żelazno w gminie Krzywiń. Jak ustalili policjanci, 39-letni mieszkaniec gminy Osieczna kierując pojazdem osobowym marki Opel na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok prawidłowo jadącego z przeciwnego kierunku pojazdu marki Mazda. Mazdą kierował 44-letni mieszkaniec gminy Krzemieniewo, który trafił do szpitala na szczegółowe badania.

- Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości kierującego Oplem wykazało, aż 2,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu zostaną z nim wykonane dalsze czynności procesowe, w tym przedstawione mu zostaną zarzuty. Ostateczna kwalifikacja prawna czynu będzie uzależniona między innymi od rodzaju i rozmiaru obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony - poinformował Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

To kolejny pijany kierowca zatrzymany w ostatnim czasie w naszym regionie.

"Jeżeli piłeś alkohol — nie kieruj. Zostaw samochód, skorzystaj z pomocy trzeźwej osoby, taksówki lub komunikacji publicznej. Jedna odpowiedzialna decyzja może uchronić przed tragedią" - apeluje policja.

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