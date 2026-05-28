Sława na kilka lipcowych dni (8–11 lipca 2026 r.) ponownie stanie się stolicą polskiego hip-hopu. Opublikowana przez organizatorów panorama terenu ośrodka SCKiW udowadnia, że jubileuszowa edycja bije na głowę wszystko, co widzieliśmy do tej pory.

Busta Rhymes rozniesie Main Stage! Polska czołówka w komplecie

Ściągnięcie do Sławy takiego giganta jak Busta Rhymes to jasny sygnał, że Rap Stacja wchodzi na międzynarodowy poziom. Autor nieśmiertelnych hitów i jeden z najszybszych raperów w historii muzyki zadba o to, by dziesiąte urodziny festiwalu zapisały się w pamięci fanów na zawsze.

Amerykańska legenda to jednak wierzchołek góry lodowej. Na festiwalowych scenach pojawi się ponad 50 artystów. W line-upie błyszczą najgorętsze nazwiska współczesnego mainstreamu oraz powracające, legendarne składy. W Sławie zagrają m.in.:

Mata

Bedoes 2115

Żabson

Pro8l3m

Sokół

Paktofonika

Oficjalna mapa festiwalu. Zobacz, jak potężna będzie Rap Stacja 2026

Udostępniona właśnie wizualizacja z lotu ptaka robi piorunujące wrażenie. Cały teren nad jeziorem został maksymalnie wykorzystany i podzielony na specjalne strefy muzyczne oraz rozrywkowe. Uczestnicy mogą szykować się na prawdziwy maraton, bo przemieszczanie się między scenami będzie wymagało niezłej kondycji!

Patrząc na nową mapę, imprezowe serce Sławy zostanie podzielone na:

Main Stage & Rap Plaża: Główna strefa uderzenia, zlokalizowana tuż przy brzegu, gdzie wystąpią najwięksi gracze z Busta Rhymesem na czele. Obok znajdzie się ekskluzywna Strefa VIP.

Old School Stage: Miejsce , gdzie klasyczny, rapowy sznyt i powrót do korzeni przejmą całkowitą kontrolę nad publiką.

Tiger Stage & Aqua Stage: Alternatywne, potężne sceny gwarantujące zróżnicowane brzmienia przez całą noc.

Camping Stage: Zlokalizowana tuż przy rozległym polu namiotowym, idealna dla tych, którzy nie chcą przerywać zabawy ani na moment.

Strefy dodatkowe: Imponujący Wake Park, dedykowana strefa Graffiti, klimatyczny Chillout oraz specjalna Strefa Konopna (Biała Małpa).

Autor: Rap Stacja Festival/ Facebook

Ile kosztują wejściówki? Sprawdź ceny karnetów!

Zainteresowanie festiwalem jest ogromne, a bilety rozchodzą się w mgnieniu oka. Jeśli planujecie trip do Sławy, warto pospieszyć się z zakupem. Aktualny cennik na oficjalnej stronie Rap Stacja Bilety kształtuje się następująco:

Karnet 3-dniowy: od 499 zł do 550 zł (w zależności od puli)

od 499 zł do 550 zł (w zależności od puli) Karnet 2-dniowy: od 480 zł

od 480 zł Karnet Rodzinny (2+1): 1020 zł – 1120 zł

1020 zł – 1120 zł Karnet VIP: od 850 zł do 900 zł

Jubileuszowa edycja Rap Stacja Festiwal 2026 udowadnia, że po dziesięciu latach na rynku organizatorzy nie zamierzają brać jeńców. Połączenie amerykańskiej klasyki z absolutnym topem polskiego rapu oraz gigantyczną infrastrukturą nad samym jeziorem zapowiada najlepszy festiwalowy weekend tego lata. Ekipa Radia Eska melduje się na miejscu – do zobaczenia w Sławie!

