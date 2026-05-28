48-latek z gminy Pępowo stanie przed sądem. Wjechał autem do rowu i uciekł

Po pijaku do rowu

Do zdarzenia doszło we wtorek (26 maja). Około godz. 14:30 dyżurny gostyńskiej policji otrzymał informację o porzuconym w rowie przy drodze między Pępowem a Babkowicami samochodzie.

- Pojazd miał włączone światła, a w stacyjne znajdowały się kluczyki. W pobliżu nikogo nie było - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci ustalili właściciela pojazdu i kierującego. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec gminy Pępowo.

- Przyznał, że kierując samochodem marki Citroen stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Mężczyzna podróżował sam i nie odniósł obrażeń. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili również, że 48-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - mówi M. Curyk.

Mężczyzna stanie przed sądem. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kierowanie bez uprawnień oraz spowodowanie zdarzenia drogowego. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Pijany kierowca przy komendzie policji w Gostyniu